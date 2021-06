https://cz.sputniknews.com/20210619/zuzana-caputova--s-madarskym-prezidentem-janosem-aderem-otevreli-zrekonstruovany-rakociho-zamecek-14891413.html

Zuzana Čaputová s maďarským prezidentem Jánosem Áderem otevřeli zrekonstruovaný Rákociho zámeček

Zuzana Čaputová s maďarským prezidentem Jánosem Áderem otevřeli zrekonstruovaný Rákociho zámeček

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se setkala s maďarským prezidentem Jánosem Áderem při slavnostním otevření zrekonstruovaného Rákociho zámku v obci Borša... 19.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-19T19:53+0200

2021-06-19T19:53+0200

2021-06-19T19:53+0200

slovensko

otevření

zuzana čaputová

zámek

rekonstrukce

jános áder

maďarsko

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13483899_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f90c345193f484ac8a005f95214ce57d.jpg

Čaputová věří, že zámeček bude místem, které bude navštěvováno, a kde se bude konat množství akcí, které přispějí k budování přátelských vztahů mezi Slováky a Maďary. Prezidentka dále považuje za důležité připomínat si historické osobnosti a důležité události společných dějin.Podle Čaputové jsou oba státy součástí evropského společenství, ve kterém jsou mnohem důležitější hodnoty, které spojují členské státy, než hranice.Slovenská prezidentka připomenula, že na rekonstrukci budovy se před osmi lety domluvil tehdejší slovenský prezident Ivan Gašparovič s maďarským prezidentem Jánosem Áderem. Rekonstrukce památky stála přibližně 8,7 milionu eur.„Finanční příspěvek Slovenska byl opravdu minimální, byly tam peníze Evropské unie, tou masivní částí přispěla právě maďarská strana. Slovenská strana byla nápomocná, co se týče zařizování věcí a povolení. Je to ale rovněž důležitý apel i na to, abychom si vážili našich památek a investovali do nich,“ upřesnila slovenská prezidentka.Ke spolupráci se vyjádřil také maďarský prezident.Zámek je znám tím, že se v něm narodil František Rákoci II. (1676–1735) sedmihradské kníže, vůdce posledního protihabsburského povstání. Uvnitř se nachází výstava, hotel, místnost virtuální reality a 360stupňové panoramatické promítání.

https://cz.sputniknews.com/20210619/caputova-shrnula-vysledky-dvou-let-ve-funkci-prezidentky-prozradila-co-bylo-nejtezsi-14886024.html

1

maďarsko

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otevření, zuzana čaputová, zámek, rekonstrukce, jános áder, maďarsko, slovensko