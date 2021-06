Aktivistický spolek Milion chvilek opět demonstruje v Praze

https://cz.sputniknews.com/20210620/aktivisticky-spolek-milion-chvilek-opet-demonstruje-v-praze-14898838.html

Protestu Milionu chvilek, který probíhá v Praze, se podle odhadů účastní okolo 2000 lidí. Jedná se o protest proti vládě premiéra Andreje Babiše.

„Praha: Policisté dohlížejí na ohlášené shromáždění na Václavském náměstí. Podle našich odhadů je na místě kolem dvou tisíc osob. Náměstí v úseku Krakovská a Mezibranská je pro dopravu uzavřeno,“ uvedli na svých sociálních sítích policisté.Protest nese název Jdeme do finále: NECOUVNEME! Na akci jsou vidět transparenty proti předsedovi vlády Andreji Babišovi. Organizátoři kvůli epidemiologické situaci vyzvali účastníky demonstrace k dodržování dvoumetrových rozestupů a nošení respirátorů. Na akci promluvil současný předseda spolku Benjamin Roll: „Milion chvilek začíná kampaň za demokracii, která potřebuje každého z vás.“ Chvilkař dodal, že „příští vláda bude mít jediný úkol: napravit chyby vlády současné“.Na akci mají, kromě organizátorů, vystoupit také některé české osobnosti, jako například písničkář Tomáš Klus či herečka Tereza Těžká. DemonstraceChvilkaři v průběhu letošního roku nepořádají první demonstraci v Praze. Jejich předchozí demonstrace se konala ve druhé polovině května. Milion chvilek pro demokracii tehdy uspořádal demonstraci kvůli rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten prý měl skončit, neboť už nechtěl dále čelit tlaku ministryně spravedlnosti Marie Benešové.„Marie Benešová dosáhla svého politického cíle - zbavit se Nejvyššího státního zástupce. Ten v pátek 14. května rezignoval na svou funkci a jako důvod uvedl dlouhodobé tlaky na svou osobu, kvůli kterým nemůže vykonávat svou funkci,“ uvedli tehdy na svých stránkách Chvilkaři a vyzvali Marii Benešovou k rezignaci.Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v polovině května oznámil, že ve funkci ke konci června končí. Jako důvod označil tlak ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové. „Velkou část svého času věnuji odrážení útoků na mou osobu na úkor práce pro státní zastupitelství,“ okomentoval Pavel Zeman svou rezignaci.„Nikdy jsem do práce státního zástupce nemluvila a ctila zásadu padni, komu padni,“ reagovala na jeho slova tehdy Benešová.

bancafe

2000 lidí, ti by zasadili stromků, vyčistili příkopu, posekali horské louky , pomohli v domovech seniorů... ale za to by nedostali Milionkaři peníze na prosazování zájmu určitých stran, a státu.

6