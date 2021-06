https://cz.sputniknews.com/20210620/babis-od-1-cervence-se-muzou-k-ockovani-registrovat-deti-12-15-let-14901190.html

Babiš: Od 1. července se můžou k očkování registrovat děti 12-15 let

Babiš: Od 1. července se můžou k očkování registrovat děti 12-15 let

Český premiér Andrej Babiš dnes prostřednictvím sociálních sítí informoval, že registrace k očkování dětí od 12 do 15 let se otevře 1. července. Děti budou do... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

K očkování dětí do 12 let byla koncem května schválená vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. Ještě předtím byla pro očkování dětí nad 12 let schválena v USA a Kanadě.Podle Babiše budou moci očkovací centra vakcíny aplikovat hned po 1. červenci. Premiér dále apeloval na občany i na mladé lidi, aby se dali naočkovat, a to i v souvislosti se šířením delta mutace koronaviru.Zmiňme, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes uvedl, že v polovině července bylo možné očkovat všechny zájemce bez předběžné registrace.Ministr zdravotnictví se dále domnívá, že od 1. července v MHD respirátory nahradí roušky. Politik to prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.Na druhou stranu šéf zdravotnického resortu vyzdvihl, že nejde o žádné zmírnění opatření. Vojtěch považuje za nutné, aby se situace nadále monitorovala a zvyšoval se také počet sekvenovaných vzorků.Ukončené očkování má v současnosti v České republice 2,5 milionu lidí. Alespoň jedna dávka očkovací látky byla podána přibližně 4,7 milionu lidí, což představuje asi 44 procent populace. Právě v očkování odborníci vidí cestu, jak zastavit pandemii koronaviru.

