Klausův exporadce k návrhu omezování EP: Orbán natvrdo odhalil rozpor vtělený do EU

Orbán si myslí, že národním zákonodárným sborům by přisoudil právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu s kompetencemi členských států.Tímto krokem podle Hasenkopfa Orbán „natvrdo odhalil rozpor vtělený do EU“:Připomněl i své myšlenky, k nimž přišel ještě v minulosti.„Léta jsem zazlíval Václavu Klausovi a dalším kritikům EU, občas i nahlas, ale marně, že tím, že kritizují EU pro její tzv. ,demokratický deficit‘ ji fakticky, aniž by jim to docházelo, tlačí do federalizace,“ stojí v poznámce.V této souvislosti dodal, že teď to eso tedy vytáhl Orbán, když chce návrat k tomu, aby členové Evropského parlamentu byli opět voleni nepřímo národními parlamenty.„Za mne má Orbán tisíc bodů a začínám ho Maďarům tiše závidět. (Za sebe bych přidal návrat k tomu, aby rozhodnutí europarlamentu byla pouhými doporučeními a závazně aby EU mohla cokoli rozhodnout jen ve formě mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci by musely dát souhlas všechny národní parlamenty - tj. že by nikdo nemohl být přehlasován, žádnému státu by nešlo nic vnutit zvenčí.),“ podotkl Hasenkopf.Připomeňme, že o svém návrhu Orbán promluvil u příležitosti takzvaného Dne nezávislosti, který Maďaři slaví v souvislosti s odchodem posledního sovětského vojáka ze svého území 19. června 1991.„Ukázalo se, že parlament EU se ve vztahu ke kritériím evropské demokracie ocitl ve slepé uličce,“ prohlásil maďarský politik.Orbán se domnívá, že po vzoru Parlamentního shromáždění Rady Evropy by do Evropského parlamentu měly napříště vysílat zástupce národní parlamenty. V současné době jsou europoslanci voleni v přímých volbách.Na začátku měsíce Orbán zavítal do Velké Británie, kde se setkal s Borisem Johnsonem. „Lídři zemí diskutovali o nutnosti spolupráce obou zemí pro zajištění bezpečnosti a prosperity a pro zvládnutí globálních problémů, jakým je například změna klimatu,“ stálo ve vyjádření dle britského Guardianu.Předseda maďarské vlády dle deníku kladl důraz hlavně na možnosti spolupráce mimo rámec EU v oblasti obrany a energetiky.Orbán pak po setkání s Borisem Johnsonem poskytl rozhovor reportérovi BBC, v němž uvedl, že maďarští soudci jsou jedni z nejnezávislejších v Evropě. Na poznámku novináře o tom, že v evropských institucích často zaznívají obavy o maďarskou justici, Orbán odpověděl, že téma je zpolitizováno. „Toho se nebojte, to je jen politická hra,“ usmíval se maďarský premiér.

Orbán si myslí, že národním zákonodárným sborům by přisoudil právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu s kompetencemi členských států.

Tímto krokem podle Hasenkopfa Orbán „natvrdo odhalil rozpor vtělený do EU“:

„Buď bude EU federací (jí podřízených) států, a pak musí být (aspoň trochu) demokratická. Nebo bude organizací států, kterým je podřízena, a pak demokratická být nemůže, protože ta demokracie by se mohla realizovat jej na úkor svrchovanosti členských států. Není nic mezi tím,“ konstatoval exporadce.

Připomněl i své myšlenky, k nimž přišel ještě v minulosti.

„Léta jsem zazlíval Václavu Klausovi a dalším kritikům EU, občas i nahlas, ale marně, že tím, že kritizují EU pro její tzv. ,demokratický deficit‘ ji fakticky, aniž by jim to docházelo, tlačí do federalizace,“ stojí v poznámce.

V této souvislosti dodal, že teď to eso tedy vytáhl Orbán, když chce návrat k tomu, aby členové Evropského parlamentu byli opět voleni nepřímo národními parlamenty.

„Za mne má Orbán tisíc bodů a začínám ho Maďarům tiše závidět. (Za sebe bych přidal návrat k tomu, aby rozhodnutí europarlamentu byla pouhými doporučeními a závazně aby EU mohla cokoli rozhodnout jen ve formě mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci by musely dát souhlas všechny národní parlamenty - tj. že by nikdo nemohl být přehlasován, žádnému státu by nešlo nic vnutit zvenčí.),“ podotkl Hasenkopf.

Orbán si myslí, že národním zákonodárným sborům by přisoudil právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu s kompetencemi členských států. Tímto krokem podle Hasenkopfa Orbán „natvrdo odhalil rozpor vtělený do EU“: „Buď bude EU federací (jí podřízených) států, a pak musí být (aspoň trochu) demokratická. Nebo bude organizací států, kterým je podřízena, a pak demokratická být nemůže, protože ta demokracie by se mohla realizovat jej na úkor svrchovanosti členských států. Není nic mezi tím,“ konstatoval exporadce. Připomněl i své myšlenky, k nimž přišel ještě v minulosti. „Léta jsem zazlíval Václavu Klausovi a dalším kritikům EU, občas i nahlas, ale marně, že tím, že kritizují EU pro její tzv. ,demokratický deficit‘ ji fakticky, aniž by jim to docházelo, tlačí do federalizace,“ stojí v poznámce. V této souvislosti dodal, že teď to eso tedy vytáhl Orbán, když chce návrat k tomu, aby členové Evropského parlamentu byli opět voleni nepřímo národními parlamenty. „Za mne má Orbán tisíc bodů a začínám ho Maďarům tiše závidět. (Za sebe bych přidal návrat k tomu, aby rozhodnutí europarlamentu byla pouhými doporučeními a závazně aby EU mohla cokoli rozhodnout jen ve formě mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci by musely dát souhlas všechny národní parlamenty - tj. že by nikdo nemohl být přehlasován, žádnému státu by nešlo nic vnutit zvenčí.),“ podotkl Hasenkopf. Připomeňme, že o svém návrhu Orbán promluvil u příležitosti takzvaného Dne nezávislosti, který Maďaři slaví v souvislosti s odchodem posledního sovětského vojáka ze svého území 19. června 1991. „Ukázalo se, že parlament EU se ve vztahu ke kritériím evropské demokracie ocitl ve slepé uličce,“ prohlásil maďarský politik. Orbán se domnívá, že po vzoru Parlamentního shromáždění Rady Evropy by do Evropského parlamentu měly napříště vysílat zástupce národní parlamenty. V současné době jsou europoslanci voleni v přímých volbách. Na začátku měsíce Orbán zavítal do Velké Británie, kde se setkal s Borisem Johnsonem. „Lídři zemí diskutovali o nutnosti spolupráce obou zemí pro zajištění bezpečnosti a prosperity a pro zvládnutí globálních problémů, jakým je například změna klimatu,“ stálo ve vyjádření dle britského Guardianu. Předseda maďarské vlády dle deníku kladl důraz hlavně na možnosti spolupráce mimo rámec EU v oblasti obrany a energetiky. Orbán pak po setkání s Borisem Johnsonem poskytl rozhovor reportérovi BBC, v němž uvedl, že maďarští soudci jsou jedni z nejnezávislejších v Evropě. Na poznámku novináře o tom, že v evropských institucích často zaznívají obavy o maďarskou justici, Orbán odpověděl, že téma je zpolitizováno. „Toho se nebojte, to je jen politická hra,“ usmíval se Orbán.

Připomeňme, že o svém návrhu Orbán promluvil u příležitosti takzvaného Dne nezávislosti, který Maďaři slaví v souvislosti s odchodem posledního sovětského vojáka ze svého území 19. června 1991.

„Ukázalo se, že parlament EU se ve vztahu ke kritériím evropské demokracie ocitl ve slepé uličce,“ prohlásil maďarský politik.

Orbán se domnívá, že po vzoru Parlamentního shromáždění Rady Evropy by do Evropského parlamentu měly napříště vysílat zástupce národní parlamenty. V současné době jsou europoslanci voleni v přímých volbách.

Na začátku měsíce Orbán zavítal do Velké Británie, kde se setkal s Borisem Johnsonem.

„Lídři zemí diskutovali o nutnosti spolupráce obou zemí pro zajištění bezpečnosti a prosperity a pro zvládnutí globálních problémů, jakým je například změna klimatu,“ stálo ve vyjádření dle britského Guardianu.

Předseda maďarské vlády dle deníku kladl důraz hlavně na možnosti spolupráce mimo rámec EU v oblasti obrany a energetiky.