https://cz.sputniknews.com/20210620/nohy-az-do-nebes-plackova-zverejnila-provokativni-fotku-ke-kulatinam-a-lide-ztratili-dech-14888266.html

„Nohy až do nebes.“ Plačková zveřejnila provokativní fotku ke kulatinám a lidé ztratili dech

„Nohy až do nebes.“ Plačková zveřejnila provokativní fotku ke kulatinám a lidé ztratili dech

Instagramová královna Zuzana „Queen“ Plačková, někdejší playmate a účastnice reality show Hotel Paradise, zveřejnila na svém profilu na sociální síti... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T07:31+0200

2021-06-20T07:31+0200

2021-06-20T07:31+0200

celebrity

fotografie

instagram

narozeniny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1012/74/10127430_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9fcc9641e6a49de7a548c3a99c582ac1.jpg

Na snímku můžete vidět tuto krásku na lehátku v provokující poloze a v provokativním oblečení s kytkou nádherných růží. Půvab dodává pozadí - nebe, hory, moře a bazén.Zmiňme, že své třicáté narozeniny Zuzana Plačková slaví 20. června v neděli.„Birthday weekend 30,“ lakonicky okomentovala fotografii celebrita.Pod statusem se objevila blahopřání od spousty fanoušků.„Hodně zdraví a úspěchů celý život,“ napsal kolega z hudební branže Rytmus.„Vše nejlepší přeji, bohyně,“ okomentovala Barbara Bóczová.„Zuzi buďte zdravá a šťastná,“ vyslovila se Denisa Krepz.Stojí za zmínku, že mezi poznámkami nechyběly ani žerty.„Moje hruď leží na zemi u vašich nohou, bohyně. Můžete po mně projít,“ zdůraznil uživatel s nickem rito 3323.„Hlavně ať jsi zdravá, to ostatní už přijde samo!! Krásně si to užijte, po 30 je ten život teprve jízda,“ stojí v komentáři od sledující Michaely.„Nohy až do nebes, hodně zdraví a krásně oslavujte,“ neskrývá nadšení Andrea Konečná.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 737 tisíc lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210529/specialni-den-vyjimecne-holcicky-jak-oslavili-bagarova-a-muradov-narozeniny-jejich-male-rumii-14660557.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotografie, instagram, narozeniny