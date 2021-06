https://cz.sputniknews.com/20210620/opozicni-smer-sd-zada-o-schuzku-s-von-der-leyenovou-14901566.html

Opoziční Směr-SD žádá o schůzku s von der Leyenovou

Opoziční Směr-SD žádá o schůzku s von der Leyenovou

Slovenské opoziční hnutí Směr-SD požaduje schůzku s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Informoval o tom předseda hnutí Robert Fico na své... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T21:44+0200

2021-06-20T21:44+0200

2021-06-20T21:44+0200

slovensko

směr-sd

schůzka

ursula von der leyenová

robert fico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/754/22/7542209_0:0:4512:2538_1920x0_80_0_0_78ceee487589eef992a428ef332cbc8f.jpg

Ve videu, které Robert Fico zveřejnil na svém facebookovém účtu tvrdí, že Slovensko je příkladem hrubého zneužívání základních lidských práv a útoku na základy právního státu. Uvedl, že prostřednictvím dopisu požádali, aby byl během pondělní návštěvy Von der Leyenové na Slovensku vytvořen prostor pro její schůzku s opozicí.Ze své zkušenosti ví, že Evropská unie citlivě vnímá otázku porušování lidských práv a destrukci základů právního státu v nečlenských zemích unie, jako příklad uvádí Bělorusko. Má proto zato, že o to víc by se měla EU o tyto otázky zajímat v členských zemích.Dodal že tato schůzka nemůže být odložená ze žádného důvodu, protože už není možné dál snášet, co vyvádí současná koalice.Návštěva předsedkyně EK v BratislavěPředsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vydala na turné po zemích, jež schválily národní plány obnovy a odolnosti. V pondělí zavítá i do Bratislavy, kde se setká se slovenskými ústavními činiteli.O návštěvě von der Leyenové informovala agentura TASR, které to potvrdil místopředseda Komise pro meziinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič. Slovenský komisař bude předsedkyni na cestě doprovázet.Von der Leyenová v pondělí představí slovenským politickým špičkám výsledek hodnocení Evropské komise a doporučení pro Radu EU. Sejde se s premiérem Eduardem Hegerem (OĽaNO), prezidentkou Zuzanou Čaputovou a s předsedou Národní rady Borisem Kollárem (Sme rodina).

https://cz.sputniknews.com/20210620/rozsahly-zasah-slovenske-policie-byly-odhaleny-desitky-nelegalnich-migrantu-14894008.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

směr-sd, schůzka, ursula von der leyenová, robert fico