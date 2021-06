https://cz.sputniknews.com/20210620/polsko-vysle-turecke-drony-na-obranu-vychodnich-hranic-nato-14892851.html

Polsko vyšle turecké drony na obranu východních hranic NATO

Polsko vyšle turecké drony na obranu východních hranic NATO

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau uvedl, že turecký bezpilotní letoun Bayraktar TB2 je „technologicky vyspělá zbraň, která je osvědčená a účinná v boji“... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T09:12+0200

2021-06-20T09:12+0200

2021-06-20T09:12+0200

V písemném rozhovoru pro agenturu Anadolu Rau uvedl: „Jsme si jisti, že posílí schopnosti polské armády a přispěje k posílení východního křídla NATO“.„Zároveň jde o další příklad převodu našeho strategického partnerství na praktickou spolupráci. Doufáme, že to povede k dalšímu rozvoji vztahů mezi EU a NATO v oblasti bezpečnosti a obrany,“ dodal.Zdůraznil, že EU bude i nadále hrát „klíčovou roli“ v globální politice a ekonomice. Rau poznamenal, že z politického hlediska by potřeby a zájmy všech členů měly být ve středu integračního procesu EU.Rau v rozhovoru o „rozšíření EU“ uvedl, že Polsko věří, že „pouze úplné členství zemí západního Balkánu a Turecka v Evropské unii zajistí plný rozvoj spolupráce pro stabilitu a prosperitu v Evropě“. „Proces evropské integrace má přímý dopad na bezpečnost a stabilizaci na našem kontinentu,“ uvedl.Polský ministr zahraničí rovněž dodal, že EU a Turecko „se navzájem potřebují jako spolehliví a stabilní partneři, zejména v oblasti bezpečnosti, boje proti terorismu, obchodu a migrace“.Rau později uvedl, že poslední návštěva prezidenta Andrzeje Dudy v Turecku v květnu 2021 posunula politické, ekonomické a vojenské vztahy mezi oběma zeměmi na jinou úroveň.„Když budeme spolupracovat, můžeme hodně dosáhnout ve zvýšení bezpečnosti a stability euroatlantického prostoru, posílení východního křídla NATO a v boji proti mezinárodnímu terorismu,“ dodal.Dodal, že obě země diskutují o způsobech posílení spolupráce NATO s Gruzií a Ukrajinou, a řekl: „Polsko a Turecko vyslaly kontingenty do misí NATO v Afghánistánu a Iráku; jsme také aktivními členy globální koalice pro boj proti takzvanému Islámskému státu*. “Možný vstup Ukrajiny a Gruzie do NATOPřipojení Ukrajiny a Gruzie k NATO je přímou výzvou pro národní zájmy Ruska, řekl v pátek během své návštěvy Srbska náměstek ministra zahraničí Ruské federace Alexandr Gruško.Připomněl, že kdyby se NATO zastavilo na liniích, které ve své době slíbilo Michailu Gorbačovovi, nyní by mělo na svých východních hranicích Polsko a pobaltské státy.Náměstek ministra zahraničních věcí Ruské federace zdůraznil, že oblasti Baltského a Černého moře „se následkem rozšíření aliance uměle staly arénou vojenské konfrontace“.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase prohlásil, že Ukrajina si zaslouží být řádným členem NATO, Kyjev čeká na pozvání do aliance. Podle jeho slov si Ukrajina ve vztazích s NATO zvolila politiku vítaného hosta, na rozdíl od některých politických sil, které v předchozích letech přibližovaly zemi k alianci pouze slovy.*Teroristická organizace zakázaná v RF

