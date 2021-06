https://cz.sputniknews.com/20210620/portugalsky-narodni-tym-si-vyslouzil-nevidany-anti-rekord-ronaldo-se-stal-rekordmanem-euro-2020-14896416.html

Portugalský národní tým si vysloužil nevídaný anti-rekord. Ronaldo se stal rekordmanem EURO 2020

Portugalský národní tým si vysloužil nevídaný anti-rekord. Ronaldo se stal rekordmanem EURO 2020

Německá reprezentace porazila Portugalsko ve druhém kole skupinové fáze fotbalového mistrovství Evropy. Utkání, které se konalo v sobotu v Mnichově, skončilo... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

Skóre otevřel v 15. minutě Cristiano Ronaldo, pro kterého to byl tak 19. gól v historii mistrovství Evropy. Podle tohoto ukazatele se šestatřicetiletý Portugalec vyrovnal Němci Miroslavu Klosemu.Ve 35. minutě si vlastní gól vstřelil Rúben Dias a o čtyři minuty později si gól do vlastní branky připsal i Raphael Guerreiro. Právě tyto góly se staly čtvrtým a pátým na turnaji, což umožnilo stanovit nový rekord v počtu vlastních gólů na jednom mistrovství Evropy.Na začátku druhého poločasu Němci zvýšili svůj náskok, a to za pomoci Kaia Havertze. Ve svých 22 letech se stal nejmladším autorem gólu německého týmu v historii mistrovství Evropy.O devět minut později Robin Gosens vstřelil ještě jeden gól. V 67. minutě snížil náskok Diogo Jota, to bylo však poslední, co stihl v zápase portugalský tým udělat.Německá reprezentace tak v zápase získala tři body. Stejné skóre mají i Portugalci. Francouzský tým vede ve skupině F se 4 body, Maďarsko uzavírá skupinu s jedním bodem.V rozhodujícím kole se německá reprezentace v Mnichově utká s Maďary, Portugalsko v Budapešti bude bojovat s Francouzi. Zápasy se budou konat 23. června a začnou ve stejnou dobu.Ronaldův další rekordÚtočník Juventusu a portugalské reprezentace Cristiano Ronaldo v zápase vytvořil další rekord.Šestatřicetiletý hráč se stal prvním hráčem v historii EURA, který na třech různých turnajích vstřelil více než tři góly. V letech 2012, 2016 a 2021 třikrát vstřelil góly na mistrovství Evropy.V minulé sezóně Serie A se Cristiano Ronaldo dostal na hřiště 33krát, vstřelil 29 gólů a připsal si tři asistence. V sezoně 2020/2021 odehrál šest ligových zápasů, ve kterých vstřelil čtyři góly a připsal si dvě asistence.Ronaldo se také nedávno stal prvním člověkem, který na Instagramu získal 300 milionů sledujících. Dříve žádný uživatel sociální sítě neměl takové ukazatele.

