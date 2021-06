https://cz.sputniknews.com/20210620/poslanec-foldyna-oznacil-komunitu-lgbt-za-devianty-a-schytal-to-od-piratu-a-ods-14898446.html

Poslanec Foldyna označil komunitu LGBT+ za devianty a schytal to od Pirátů a ODS

Dnes poslanec za SPD Jaroslav Foldyna označil v pořadu televize CNN Prima News členy LGBT+ za devianty. Uvedl, že bude tato skupina lidí upřednostňována při... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

O jaký konkrétně dokument se mělo jednat, neuvedl. Odmítá však, že by chtěl tuto skupinu lidí urazit. „Deviace je jiná cesta, není to urážka,“ míní poslanec. Jeho kritika měla směřovat Pirátům, kteří podle jeho názoru tuto komunitu podporují. „To, že se někdo cítí bezpohlavní, by se mělo léčit. Podporujme českou rodinu. Starejme se o to, aby poctivě pracující lidé měli podporu státu a aby měli děti,“ uvedl Foldyna.Piráti a ODS však považují téma za vykonstruované. Všechno prý začalo, když premiér kritizoval polyamorii, neboli soužití několika lidí v milostných vztazích.K podobnému názoru se také připojuje senátorka ODS Miroslava Němcová, která si myslí, že téma polyamorie má odvádět pozornost od dalších důležitých otázek.Svoje řekla i ohledně slova deviant. „Slovo deviace má v české společnosti negativní konotaci. Můžeme se bavit o tom, proč to tak je, ale faktem je, že to tak je. Nikdy bych neřekla o někom, kdo je jiný než já, že je deviant. Pokud není prokázáno expertizami, že skutečně je nějak psychicky vyšinutý natolik, že toto slovo by na něj pasovalo,“ vysvětlila Němcová.Foldyna se bránil a řekl, že o negativní konotaci slova nevěděl.Kritika BabišeNedávno Babiš uveřejnil komentář, ve kterém podrobně vysvětluje, že Piráti opravdu vítají migranty a jako důkaz předložil stanovisko Pirátů k migraci z roku 2020. Při té příležitosti ve svém pořadu Čau, lidi zmínil další z návrhů Pirátské strany. Podle Babiše měl poslanec Ferjenčík v plánu uzákonit polyamorii. Uvedl, že daný rozhovor byl uveřejněn, ale následně zmizel. „Určitě víte, že máme účelovou cenzuru,“ uvedl Babiš.„Nevěděl jsem, co to je, tak jsem to chtěl zjistit. Ono je to mnoholáska. Lidi mají různé vztahy, a několik jich žije společně, což z hlediska morálky nevím, není to asi úplně ideál,“ řekl Babiš.„Takže tohle jsou nápady Pirátů, které oni chtějí prosadit do naší společnosti. Že desítky, nebo nevím kolik mužů a žen budou žít jako partneři i budou mít i milostný vztah. Já jsem starší, já tomu nerozumím,“ dodal premiér.

