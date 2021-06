https://cz.sputniknews.com/20210620/putin-napsal-clanek-k-80-vyroci-od-zacatku-tazeni-hitlerova-nemecka-na-sovetsky-svaz-14897151.html

Putin napsal článek k 80. výročí od začátku tažení Hitlerova Německa na Sovětský svaz

Putin napsal článek k 80. výročí od začátku tažení Hitlerova Německa na Sovětský svaz

Ruský prezident Vladimir Putin připravil speciální článek u příležitosti 80. výročí od útoku nacistického Německa na Sovětský svaz, což znamenalo začátek Velké... 20.06.2021

Na Den památky a smutku, který se v Rusku připomíná 22. června, hlava ruského státu položí květiny k Mohyle neznámého vojína a vystoupí s projevem. V pondělí také proběhne v Kremlu schůzka s poslanci Státní dumy, v průběhu týdne pak prezident provede jednání s členy vlády země.Fašistické Německo pod vedením Adolfa Hitlera zaútočilo na Sovětský svaz 22. června roku 1941. Toto datum se pro Sovětský svaz stalo začátkem Velké vlastenecké války. Jedná se o jedno z nejtragičtějších období Ruska.Na Den památky a smutku ve všech regionech Ruska, i za hranicemi země, proběhnou připomínkové akce, které budou zasvěceny 80 letům od této události. V 12:15 tohoto dne bude vyhlášena celoruská minuta ticha.„Hanba Němců“Německá kancléřka Angela Merkelová včera označila den útoku Německa pod vedením Adolfa Hitlera na Sovětský svaz za „důvod k hanbě pro Němce“.„Za několik dní, 22. června, se uskuteční výročí útoku nacistického Německa na tehdejší Sovětský svaz. Po německém útoku na Polsko v roce 1939 se rozpoutala druhá světová válka, o dva roky později Německo otevřelo další strašlivou kapitolu. Pro nás Němce je tento den důvodem k hanbě,“ řekla Merkelová ve videu zveřejněném v sobotu na webových stránkách německé vlády.„Německo uznává svou trvalou odpovědnost za zločiny nacistického režimu. To zahrnuje neustálou vzpomínku na to, co se stalo. Nemělo by se na to zapomínat. Dlužíme to milionům obětí a jejich potomkům. Z této odpovědnosti roste náš dluh pracovat pro mír a mezinárodní řád založený na pravidlech,“ dodala kancléřka.Ještě předtím německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který v Berlíně zahájil výstavu „Rozsah jednoho zločinu. Sovětští váleční zajatci ve druhé světové válce“, řekl, že Hitlerův boj proti Sovětskému svazu byl krvavé barbarství.„Od prvního dne byla německá kampaň vedena nenávistí: antisemitismem a antibolševismem, rasovým šílenstvím proti slovanskému a asijskému národu Sovětského svazu. Ti, kteří vedli tuto válku, zabíjeli ve všech směrech, s bezprecedentní hrubostí a krutostí. Ti, kteří za to byli zodpovědní, kteří ve svém nacionalistickém šílenství dokonce odkazovali na německou kulturu a civilizaci, na Goetheho a Schillera, Bacha a Beethovena, znesvěcovali celou civilizaci, všechny principy lidstva a práva. Německá válka proti Sovětskému svazu byla krvavým barbarstvím,“ řekl Steinmeier.Událost se koná v německo-ruském muzeu Berlin-Karlshorst, výstava bude ústřední oficiální událostí v Německu, která bude načasována s 80. výročím Hitlerova německého útoku na SSSR. Kromě prezidenta Německa se zahájení výstavy účastní velvyslanci zemí, které byly součástí SSSR, poslanci Bundestagu, zástupci ministerstva zahraničí a německé vlády a další hosté.

