Rekord cen ropy: co bude dál s černým zlatem

Rekord cen ropy: co bude dál s černým zlatem

Ropa Brent, která stoupla nad 74 dolarů za barel poprvé od dubna 2019, trochu klesla. Ceny rostly v očekávání osobní schůzky Vladimira Putina a Joea Bidena... 20.06.2021

Pro budoucnostČerné zlato začalo zdražovat, když se svět dozvěděl, že Joe Biden navrhl Vladimiru Putinovi schůzku. Obvykle se takové summity projevují na trhu kladně. Byznys je vnímá jako příznak zlepšení vztahů, počítá s obnovením ekonomické spolupráce mezi státy.Ropa ale zdražila především kvůli dohodě OPEC+, která se přísně dodržuje. Výrobu zvyšují velmi pomalu. V květnu o 320 tisíc barelů denně, na 40,4 milionu. Členové kartelu splnili dohodu na 124 procent. Ostatní na 94.V důsledku poptávka převyšuje nabídku. Rozdíl nahrazují zásobami nahromaděnými v první polovině roku 2020.Trh zůstává ve stavu umělého nedostatku, poznamenal Anton Grinstein, expert informačního a analytického oddělení společnosti Hamilton.Minulý týden činil obrat asi jeden milion barelů denně. Nyní byl zvýšen na 1,6 - 1,8 milionu. „Díky zrychlení světové ekonomiky překročily ceny psychologickou hranici 73 dolarů za Brent,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik.Takže cena překročila úroveň z doby před krizí. Spotřeba paliva, i když zatím nedosáhla dřívějších ukazatelů, se rychle obnovuje. Vrcholí zemědělská sezóna, čas nákupu aut, častější jsou lety. Podle prognózy Mezinárodní energetické agentury (IEA) má globální poptávka dosáhnout v roce 2021 96,4 milionu barelů denně, což je o 5,4 milionu víc než v roce 2020. K ukazatelům jako před covidem se trh vrátí v příštím roce. Očekává se nárůst ve výši 3,1 milionu barelů denně, na 99,5 milionu.V úterý zaznamenal navíc Americký institut ropy vážné snížení zásob ropy v USA, o 8,5 milionu barelů za týden. Tohle rovněž svědčí o obnovení spotřeby, řekl Artjom Dějev, vedoucí analytického oddělení Amarkets.Podle dat Mezinárodní agentury pro energii (IEA) klesly zásoby vyspělých zemí poprvé od začátku loňské jarní krize pod průměrnou úroveň za pět let. V červenci 2020 došlo k historickému maximu, 3,22 miliardy barelů. Od té doby dochází ke snížení ve výši jeden milion denně. Poptávka roste, ale nabídka je i nadále omezena dohodou OPEC+.Proto budou účastníci dohody zřejmě muset zvýšit těžbu. „Má to smysl. Jinak situace využijí jiní výrobci, především v USA. Možná je korekce kvůli „přetížení“ trhu. Zkrátka je v nejbližších měsících nejpravděpodobnější rozmezí 70-77 dolarů za barel značky Brent,“ učinil závěr Mark Hochmann, hlavní ekonom informačního a analytického ústavu TeleTrade.Další zasedání OPEC+, jež může ovlivnit trh, se plánuje 1. července.Írán hází OPEC klacky pod nohyPodle předpovědi největších surovinových traderů zůstanou do konce roku 2021 ceny ropy v rozmezí 70-80 dolarů. Je to odhad FT Commodities Global Summit. Není vyloučeno ani zdražení na stovku.Od dubna dodnes stoupl trh o víc než 20 %. Hráči očekávají zvlášť rychlé obnovení poptávky po palivu ve druhém pololetí.Také jednání o íránské jaderné dohodě, což je další podstatný faktor, zjevně neskončí hned po prezidentských volbách v zemi, jež se konaly 18. června. Existuje pravděpodobnost, že nová vláda bude mít jiný postoj. Což zase ještě víc odročí dosažení dohody.Očekávají, že Írán zvýší dodávky z 2,4 milionu barelů denně na 2,5 v třetím čtvrtletí a na 3 ve čtvrtém. Avšak kvůli průtahům na jednáních to všechno není jasné.Když Teherán neobnoví rychle export, zvýší OPEC+ těžbu, aby uspokojila poptávku.Mezitím pandemie i nadále zdržuje ceny. Investoři jsou znepokojeni epidemiologickou situací v Evropě, obávají se opakování loňského roku, kdy lockdown vyvolal pád cen.Stále dražší ropa zase zachrání rozpočetTržní konjunktura je pro ruský rozpočet výhodná. „zvyšují se příjmy z exportu jak pro naftaře, tak pro rozpočet. Za kursu 72 dolarů převyšuje cena barelu v národní měně 5 300 rublů. Kdežto před několika lety to bylo asi 3 500,“ sdělil Mark Hochman.Podle předběžných dat ministerstva financí byl v lednu až květnu splněn federální rozpočet s přebytkem 312,07 miliardy rublů. Dosáhnout toho se podařilo díky překročení faktických příjmů z ropy a plynu plánovaných o 28,4 % v přepočtu na rok. ​Když bude ropa stále dražší a poptávka bude stále vyšší, pak místo očekávaného deficitu 2,7 bilionu skončí finanční rok s proficitem přes 500 miliard rublů.Nesmíme ale spoléhat jenom na černé zlato. Alternativní zdroje samozřejmě nevytlačí v nejbližším čase tradiční ropu a plyn. Avšak nové technologie se rozvíjejí velmi rychle a v polovině století se může energetické odvětví podstatně změnit.

