Rozsáhlý zásah slovenské policie: byly odhaleny desítky nelegálních migrantů

Slovenští policisté informovali na svém facebookovém profilu o tom, že příslušníci Úřadu hraniční a cizinecké policie prezídia Policejního sboru (UHCP PPZ)... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že policie sousední země během mezinárodní akce zaměřené na obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování odhalila při kontrolách 26 nelegálně zaměstnaných osob.Ze statusu vyplývá, že v době od 31. května do 6. června se Slovensko zapojilo do celoevropských společných akčních dnů (JAD) zaměřených na obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování.Ty se pod záštitou Europolu realizovaly ve všech členských státech EU a dvou zemích mimo EU - Švýcarska a Velké Británie.„Výsledkem společného úsilí všech zúčastněných zemí je identifikace 442 možných obětí obchodování s lidmi i zahájení vyšetřování ve 130 nových případech pro podezření z obchodování s lidmi,“ informovala slovenská policie.Celkem příslušníci Úřadu hraniční a cizinecké policie prezídia Policejního sboru s inspektory práce zkontrolovali 31 podnikatelských subjektů.Příslušníci UHCP PPZ zároveň pomohli rozbít mezinárodní organizovanou skupinu, která pašovala nelegální migranty, vietnamské státní příslušníky, do Evropy, kde byli mnozí z nich pracovně vykořisťováni.„Šlo o koordinovaný zásah policejních složek na Slovensku i v zahraničí, přičemž v SR byly provedeny tři domovní prohlídky a v Bratislavě zadrželi 50letou ženu, která je považována za hlavní organizátorku v SR,“ doplnili policisté.Připomeňme, že na začátku června cizinecká policie na Slovensku po provedené kontrole vyhostila 19 cizinců, kteří vykonávali nelegální práci. Informovala o tom Policie SR na svém účtu na sociální síti.Cizinečtí policisté ve spolupráci s Inspektorátem práce provedli kontrolu zaměstnanců jedné z firem v Šuranech.Během kontroly bylo zjištěno několik případů nelegální práce. Z tohoto důvodu si Oddělení cizinecké policie Nové Zámky předvolalo 22 cizinců. Předvoláno bylo 7 občanů Srbska, 11 občanů Ukrajiny, dva občané Bosny a Hercegoviny a dva občané Gruzie.Bylo přijato rozhodnutí vyhostit 19 z nich.

