Sbohem, Topole-M. Kdo pošle ruské rakety do čestného důchodu?

Ruský jaderný potenciál má být zřejmě vážně obnoven. Budeme se o tom moci dozvědět již v druhé polovině roku 2021, kdy mají být zahájeny letové zkoušky nové... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/384/78/3847801_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9b4b24ce7cc80b2dffbd359759e005d3.jpg

V těchto dnech informovalo několik úzce speciálních médií o tom, že ruští konstruktéři vyvíjejí strategický raketový systém Osina-RV.Zdrojem informace byl jeden z ruských telegramových kanálů, jehož novináři se seznámili se zveřejněnými závěry státní ekologické expertízy. Praví se v nich, že 5. září 2019 byla uzavřena státní smlouva o zkušebním vývoji nového strategického systému, a že základem rozhodnutí o jeho vývoji je usnesení vlády Ruské federace z 26. prosince 2018 a úkol ministerstva obrany RF ze 17. února 2019.Zdálo by se, co s tím má společného ekologická expertíza? Tohle je ale logické, poněvadž zkoušky nové rakety, dokonce bez žádných havárií, mají vliv na životní prostředí. Expertíza zjišťuje místa pádu stupňů a dalších prvků konstrukce rakety, přibližně odhaduje oblasti, nad kterými má letět raketa. Výsledek této expertízy má dnes správa Pleseckého okresu Archangelské oblasti na severu Ruska. V Plesecku se zase nachází raketový polygon, na kterém hodlají testovat Osinu-RV. Takže všechno je jasné.Které rakety má nahradit Osina-RV?Nový raketový systém má, soudě podle všeho, nahradit mezikontinentální balistické rakety Topol-M s podzemní odpalovací rampou, které byly rozmístěny v devadesátých letech 20. století a začátku 21. století.Připomeneme, že v ruských raketových strategických jednotkách měly rakety na tuhé palivo z rodiny Topol pouze automobilové mobilní odpalovací zařízení, a daly se odpálit výhradně z předem připravených pozic. Později, v devadesátých letech, byla vyvinuta dokonalejší raketa Topol-M, která mohla být odpálena ze stacionárních podzemních ramp.V letech 1997-2012 bylo rozmístěno 60 podzemních raket Topol-M, všechny v Tejkovské raketové divizi (Ivanovská oblast v centrálním Rusku). V roce 2006 bylo zahájeno rozmístění mobilní varianty Topolu-M, a již v roce 2009 byly rozmístěny mobilní a dokonalejší Jarsy. Na rozdíl od Topolů s jednou bojovou hlavicí dokážou Jarsy pojmout až 6, přičemž s individuálním naváděním. Do roku 2012 byly vyzkoušeny také podzemní Jarsy, ty se začaly dodávat Kozelské raketové divizi (asi 300 km jihozápadně od Moskvy). Takže od roku 2012 začali v Rusku rozmísťovat mobilní a stacionární Jarsy jenom s více hlavicemi.Všechno tkví v bojových hlavicíchPráce na zdokonalení mezikontinentálních raket pokračovala. V polovině desátých let byly zahájeny zkoušky raket Jars-S vybavených silnějšími bojovými hlavicemi. Současně s tím byly zahájeny zkoušky mnohem silnějších raket Jars-M, které jsou fakticky raketami nové generace.Hlavice Jarsu-M se nejen rozděluje, je vybavena vlastními motory a řídicími systémy. Zajistí to velkou vzdálenost mezi bojovými hlavicemi na území nepřítele, jednou raketou bude totiž možné zasáhnout nejen blízké cíle, ale také velmi daleké. Zajistí to přesnou likvidaci nejdůležitějších objektů. Navíc se bojové hlavice těchto raket nedají snadno zachytit prostředky protivzdušné obrany, protože se trajektorie jejich letu nedá snadno předpovědět.Raketa Jars-M, stejně jako všechny předcházející Jarsy, byla otestována jak v mobilní, tak podzemní variantě, avšak zdá se, že za dobu uplynulou od prvního vypuštění Jarsu-M z podzemní odpalovací rampy v roce 2017 došlo v rozvoji raketové techniky ke změnám, které vyvolaly nutnost vývoje nového systému s podzemním odpalovacím zařízením.Raketa s „minometným“ startemKteré další podrobnosti ohledně nové mezikontinentální rakety se objevily v médiích? Nové rakety mají, soudě podle všeho, nejen nahradit Topol-M, ale mohou být rozmístěny na podzemních odpalovacích rampách starších raket, přičemž s minimálním dopracováním těchto podzemních zařízení. Umožní to samozřejmě dost rychle a značně zvýšit ruský jaderný arzenál.Dá se předpokládat, že Osina-RV dokáže nést různé užitečné varianty. Například obyčejné jaderné bojové hlavice různé kapacity, a také v budoucnu hypersonické řízené bojové hlavice.Média informují, že start rakety má být „minometný,“ tedy raketa má být odpálena z kontejneru nahoru s minimální rychlostí, a již ve výšce 20-30 metrů nad odpalovacím zařízením budou spuštěny základní hnací motory samotné rakety. Takové odpálení zajistí nedotčenost odpalovacího zařízení a zaručí možnost jeho opětovného použití.Letové zkoušky Osiny mají být zahájeny v druhé polovině roku 2021 na úseku Južnaja raketového polygonu Pleseck v Archangelské oblasti. Cílem raket bude polygon Kura na Kamčatce, a také pravděpodobně vody Pacifiku. Pozoruhodné je, že se může konat současné rozmístění v Rusku jak Jarsů a Jarsů-M, tak Osin. Takový počet různých typů raket potřebuje samozřejmě vážné odůvodnění. Ostatně mají dost velkou unifikaci, všechny jsou do jisté míry Jarsy. Je to odůvodněné z ekonomického hlediska, a pravděpodobně poskytne vojákům tolik potřebnou specializaci různých raketových systémů pro cíle různé třídy a druhu. Jenže tyto podrobnosti nám samozřejmě nikdo neprozradí.

