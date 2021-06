https://cz.sputniknews.com/20210620/spickovy-sefkuchar-odhalil-tajemstvi-dokonalych-michanych-vajicek-a-neobvyklych-ingredienci-14890495.html

Špičkový šéfkuchař odhalil tajemství dokonalých míchaných vajíček a neobvyklých ingrediencí

Existuje jistě nespočet receptů na míchaná vajíčka. Někteří k nim přidávají olivový olej nebo sycenou vodu, mléko, někdo je připravuje se smetanou, někdo i... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T08:33+0200

2021-06-20T08:33+0200

2021-06-20T08:33+0200

zdraví

tipy

vejce

recept

kulinářství

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/12286306_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_91d8998a657b93e0df93fcffeb5a9f02.jpg

Šéfkuchař Robbie Bell, který je uzenář v City Larder v australském Melbourne, sdílel video na TikToku, kde podrobně ukazuje přípravu tohoto oblíbeného pokrmu. Video se okamžitě stalo virální a začalo se šířit po sociálních sítích.Pokud chcete dokonalá míchaná vejce, budete potřebovat vejce, creme fraîche (čerstvou smetanu) nebo zakysanou smetanu, máslo, špetku mořské soli, mletý černý pepř a kopr.„Mám rád vláčná míchaná vejce s čerstvým koprem,“ napsal v příspěvku.Na tento pokrm rozbil osm vajec do misky a použil vidličku, aby je dobře promíchal.Na pánvi na středním ohni rozehřál velké množství másla. Když začalo máslo bublat, nalil do něj vaječnou směs. Pomocí silikonové špachtle začal okamžitě vejce promíchávat, než se začaly tvořit hrudky.„Trik je v tom, abyste se nepřestali dívat,“ poradil Robbie s tím, abyste během vaření stále vejce sledovali.Robbie pak přidal do pánve smetanu a pokračoval v míchání vajec. Pokud nemáte čerstvou smetanu, uvedl, že i zakysaná smetana je dobrá alternativa. Dále ochutil vejce mletým černým pepřem a špetkou mořské soli, následoval i nakrájený čerstvý kopr. Míchaná vejce servíroval na opečený krájený chléb.Jeho video od doby zveřejnění zhlédlo více než 75 000 lidí, přičemž mnozí popisují jeho míchaná vejce jako „šéfkuchařský polibek“.„Vypadá to jako nejlepší míchaná vejce,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě.Varianty neobvyklých kombinací surovin pro míchaná vajíčkaPokud chcete ještě neobvyklejší recepty, zkuste přidat tyto zajímavé ingredience. Například před pár měsíci se proslavil na TikToku recept na vejce s pestem.Jahodový džem je také překvapivě chutným doplňkem míchaných vajec. Můžete naservírovat míchaná vejce na toast a ten pak pokapat jahodovým džemem.Přidání jogurtu může vaše míchaná vejce udělat extra krémové a zvýraznit jejich chuť. Zkuste proto nahradit mléko ve svých míchaných vejcích dobrým řeckým nebo domácím jogurtem. Před vařením rozšlehejte lžíci nebo dvě jogurtu do vaječné směsi, aby nedošlo k nerovnoměrnému rozložení.

