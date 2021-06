https://cz.sputniknews.com/20210620/srbsky-prezident-poukazal-na-zvlastnosti-vybuchu-v-tovarne-na-vyrobu-munice-14896178.html

Srbský prezident poukázal na zvláštnosti výbuchu v továrně na výrobu munice

Srbský prezident poukázal na zvláštnosti výbuchu v továrně na výrobu munice

Srbský prezident Aleksandar Vučić upozornil na jisté zvláštnosti vzniku požáru a výbuchů, ke kterým došlo v sobotu v továrně na výrobu munice ve městě Čačak. 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T16:14+0200

2021-06-20T16:14+0200

2021-06-20T16:14+0200

svět

aleksandar vučić

závod

prezident

srbsko

požár

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/946/21/9462147_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b3802d25ee7f75b8f1853fe08776b3f9.jpg

V sobotu 19. června došlo v podniku s názvem Sloboda poblíž města Čačak k silné explozi kolem 20:00, po níž následovala o něco menší exploze. Nad závodem se objevil oblak kouře.Výbuch způsobil lehká zranění třem zaměstnancům podniku, všichni byli hospitalizováni. Lidé žijící v domech poblíž továrny byli evakuováni na městský stadion. V noci na neděli uvedl starosta Milun Todorovič na sociálních sítích, že požár byl lokalizován a uhašen. V noci a ráno nedošlo k žádným novým výbuchům a požárům.„Je tu jedna podivná věc: je zajímavé, že k poslední explozi došlo v místnosti, kde nebylo elektrické vedení,“ řekl v neděli novinářům srbský prezident.Podle Vučiće bude incident vyšetřen maximálně podrobně a detailně. „Všechny možné příčiny požáru a výbuchu prozkoumáme podrobně a do detailů, v každém případě bude nastolena otázka subjektivní a objektivní odpovědnosti. (…) Pokud bude prokázáno něco jiného, pak v trestně-právním smyslu,“ upozornil srbský prezident.První odborníci, kteří vyhodnotí škody, budou moci vstoupit na území nejdříve 24 hodin po poslední explozi.V noci na 4. června došlo v továrně na výrobu munice Sloboda v Čačaku k požáru a sérii výbuchů. Ministr obrany Nebojša Stefanović v té době uvedl, že společnost již v roce 2021 podepsala smlouvy na dodávky zbraní do zahraničí za více než 50 milionů eur. Poukázal na to, že na rozdíl od šíření informací nebyly v hořícím skladu žádné dělostřelecké granáty. Sklad uhasily tři armádní vrtulníky, které za 50 hodin shodily 110 tun vody. Podle orgánů Čačaku začaly první výbuchy v muničním skladu podniku Sloboda v noci 4. června kolem 1:30. Třetí směna dělníků a obyvatel okolních domů byla evakuována nebo ukryta v suterénech domů. Škody způsobené výbuchy v podniku jsou podle předběžných odhadů citovaných srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem od jednoho a půl do dvou milionů eur. Závod obnovil svou činnosti 8. června.Požár v supermarketuPřipomeňme, že včera došlo k požáru v supermarketu Tesco na Rokycanské v Plzni, kdy tam vybuchl sklad. Hasiči evakuovali všechny zaměstnance i návštěvníky.Podle dostupných informací bylo na místě několik jednotek hasičů, kteří museli evakuovat všechny zaměstnance i návštěvníky. Naštěstí nebyl podle všeho nikdo zraněn. Uvádí se, že na místě se nacházeli policejní vyšetřovatelé, kteří se snaží zjistit, co stálo za výbuchem. Škoda byla policisty předběžně vyčíslena na 1,5 milionu korun.

https://cz.sputniknews.com/20210604/v-obrannem-podniku-v-srbsku-doslo-k-vybuchum-14725368.html

https://cz.sputniknews.com/20210619/v-moskve-vypukl-rozsahly-pozar-14889423.html

srbsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aleksandar vučić, závod, prezident, srbsko, požár