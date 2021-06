https://cz.sputniknews.com/20210620/stepanek-pokracuje-ve-valce-s-novinari-ironizuje-nad-dalsim-pokrokem-medii-14894846.html

Štěpánek pokračuje ve válce s novináři. Ironizuje nad dalším „pokrokem" médií

Štěpánek pokračuje ve válce s novináři. Ironizuje nad dalším „pokrokem“ médií

Mediální expert a člen Trikolóry Petr Štěpánek zveřejnil příspěvek s názvem Média coby tvůrci virtuální reality, v němž poukázal na praktiky českých médií

„Už to je pokrok, že o Trikolóře, respektive o pravicovém volebním uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci (TSS), naše média hlavního proudu vůbec něco napíšou,“ uvedl ironicky na začátek.Jak příklad odkázal mimo jiné na Hospodářské noviny, které věnovaly startu volební kampaně TSS a představení čtrnácti lídrů jednotlivých krajských kandidátek celou půlstranu.Štěpánek to označil za dokonalý nesmysl, protože podle jeho slov k jakékoli ztrátě víry nedošlo a nikdy nenastala situace, že by se Trikolóra snad rozpadala.Následně expert konstatoval, že s každou politickou stranou pochopitelně trochu zacvičí, když předsednický post opustí její zakladatel, v případě Trikolóry Václav Klaus junior.Uznal, že může dojít i k úbytku členské základny, což se v případě Trikolóry stalo. Jenže motivace odcházejících jsou podle Štěpánka různé.Dále tuto svou myšlenku autor názorně popsal.„Někteří odcházeli už za Klause, neboť se jim nelíbil jeho příliš autoritativní způsob vedení, jiní naopak odešli právě proto, že odešel Klaus a bez něho nechtěli pokračovat, pro jiné mohlo být motivem, že Trikolóra není tak rychlým výtahem nahoru, jak si možná představovali, a někdo se už prostě nechtěl dál politicky angažovat, a tak nezaplatil členský příspěvek. A pak se také samozřejmě vyskytlo pár jedinců, jejichž ego bylo tak obrovské, že neunesli, že by jejich předsedkyní měla být žena – v tomto případě spoluzakladatelka Trikolóry, poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková –, což se blbě přiznává, a tak si raději vymýšleli nejrůznější zástupné důvody,“ stojí ve statusu experta.Zopakoval, že se žádné rozpadání hnutí nekonalo a nekoná, ale uvnitř Trikolóry naopak došlo po Klausově rezignaci k nebývalému vzepětí aktivity.Tohle konkrétně znamenalo, že byly dotaženy všechny dohody se Svobodnými a Soukromníky, že byl do konečné podoby dotažen také společný volební program, že je připravena vizuální část volební kampaně.„Zločinné disproporce“Štěpánek rovněž vyzdvihl, že společenství Trikolóra Svobodní Soukromníci již brzy představí svoji stínovou vládu.Doplnil, že někteří lidé se naopak vracejí a další noví přicházejí.Poté se zase vrátil k médiím, která podrobil další kritice.Štěpánkovi vádí „naprosto neuvěřitelná neomluvitelná, ba přímo zločinná disproporce“, které se dopouští ČT.Autor statusu odsoudil i strategii ČT, co se týče volby hostů do pořadů.Připomněl, že se v pátek na Hradě konala oslava 80. narozenin prezidenta Václava Klause, kde fotoreportéři fotili všechny příchozí.„Zajímavé ovšem je - a já si opravdu pozorně prošel všechny fotogalerie serverů hlavního proudu -, že ani na jediném obrázku se nevyskytla předsedkyně Trikolóry Majerová,“ upozornil Štěpánek.Je pozoruhodné, že Majerová byla jediná z předsedů všech možných i nemožných parlamentních i neparlamentních politických stran, komu se dostalo na prezidentskou oslavu pozvání.V této souvislosti Štěpánek přichází s dalšími úvahami a otázkou.Na závěr autor poukazuje na to, čím se zabývají současná česká média.Zmiňme, že na konci května Štěpánek prohlásil že Česká televize patří politickým silám navázaným na Brusel, tedy TOP 09, Pirátům a ODS pod vedením Petra Fialy.„Patří těm politickým silám, které jsou navázány na Brusel, na TOP 09, na Piráty, na Fialovu ODS… prostě na tuto část politického spektra, na tuto eurohujerskou část. Ale jak říkám, ve veřejnosti jsou také jiné názory a i ty jiné názory mají právo zaznívat,“ pronesl mediální expert.Podle jeho názoru není problémem České televize to, co vysílá, nýbrž „problémem ČT je, co všechno nevysílá“, tedy zamlčuje.

