Tělo bohyně těší i Prahu. Svůdná Verešová oslňuje na pozadí Vltavy

Tělo bohyně těší i Prahu. Svůdná Verešová oslňuje na pozadí Vltavy

20.06.2021

2021-06-20T23:52+0200

2021-06-20T23:52+0200

2021-06-20T23:52+0200

celebrity

andrea verešová

foto

praha

Ač by se to tak mohlo zdát, není to fotografie z letoviska nebo písečné pláže a moře, na co si od hvězdy lidé v poslední době zvykli. Jde pravděpodobně o kavárnu na lodi na břehu Vltavy, navíc na pozadí je vidět kousek Karlova mostu a českou vlajku.„Všem přeji nádhernou neděli,“ stojí v popisku ke snímku.Fanoušci nezůstali lhostejnými a modelce věnovali své reakce.„Ty jsi Andry opravdu neskutečná...prostě nádhera i v tomto počasí,“ neskrývá nadšení Martin Korous.„Sluší moc, tělo bohyně, překrásné prsa, oči, rty, tělo bohyně, “ konstatoval Roman Salvatore Spurný.„A to sama ?“ nevěří Isabela Halasová, že vedle Andrey není žádná společnost ani doprovod.„Moc sluší, opravdu,“ lakonicky se vyslovil Petr Oborník.Připomeňme, že tento týden Verešová zveřejnila krásné video ze Seychel. Video ukázalo neuvěřitelnou krajinu, nádherné děti a samozřejmě její úžasné tělo v opravdu úsporných bikinách. Fanoušci byli prostě nadšení.Verešová tráví na exotických ostrovech více času než doma. Fanouškům to ale rozhodně nevadí, jelikož pravidelně nahrává velice žhavé fotky z pláže.Modelka se i ve svých 40 letech může pochlubit skvělou postavou. A pravidelně to svým fanouškům dokazuje fotkami a videi na Instagramu v plavkách.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

praha

