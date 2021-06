U kostela, kde se chystá rozloučení se Šafránkovou, pracovali dělníci. Proběhne vše tak, jak má?

https://cz.sputniknews.com/20210620/u-kostela-kde-se-chysta-rozlouceni-se-safrankovou-pracovali-delnici-probehne-vse-tak-jak-ma-14894131.html

Poslední rozloučení pro fanoušky s oblíbenou Popelkou Libuší Šafránkovou, ale také její pohřeb v rodinném kruhu se odehraje již příští pátek. Kostel sv. Anežky... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak informuje web tn.cz, mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová uvedla, že musí proběhnout úprava schodů před kostelem, které jsou v katastrofálním stavu. Dodala, že radnice Prahy 4 by se na tom měla nějakým způsobem podílet.Oprava byla dojednána s městskou částí Praha 4 resortem kultury a Národním divadlem, které také pomáhá rodině zesnulé herečky s organizací posledního rozloučení. „Schodiště se nepoužívalo dva roky, proto úřad městské části zajistil nejen opravu, ale také jeho úklid a úpravu okolní zeleně,“ dodal k věci radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka.Nutno podotknout, že k řešení ještě zbývá výjimka z protikoronavirových opatření, protože na pohřby momentálně může pouze třicet lidí s tím, že venku se může účastnit 500 lidí a uvnitř 200. Ministr kultury Lubomír Zaorálek požádal šéfku pražských hygieniků Zdeňku Jágrovou o zmíněnou výjimku. Vzhledem k tomu, že do posledního rozloučení s herečkou zbývá jen několik dní, uveřejnila farnost harmonogram, jak vše bude vypadat. Za zmínku stojí, že vybrané místo, tedy kostel sv. Anežky, není vybrán náhodou. Šafránková tam totiž dlouhá léta chodila a v pátek jí tak její fanoušci a rodina dají poslední sbohem na jejím oblíbeném místě.Libuše ŠafránkováLibuše Šafránková se narodila 7. června 1953 v Brně do učitelské rodiny, divadlu se věnovala od dětství. Během studií na brněnské konzervatoři si pak zahrála například Barunku ve filmové Babičce.Později se Šafránková stala jednou z nejslavnějších televizních a filmových hereček své generace, známá byla dokonce za hranicemi republiky. Ztvárnila mnoho jiných rolí, ale pro celé generace zůstane především něžně uličnickou hrdinkou filmu režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku.Šafránková v roce 2008 vyhrála anketu České televize s názvem Hvězda mého srdce o nejoblíbenější herečku. Oblíbená herečka zemřela 7. června.

