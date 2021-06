https://cz.sputniknews.com/20210620/usa-vytvorily-rezervni-rozpocet-pro-vojenskou-pomoc-ukrajine-14899743.html

USA vytvořily rezervní rozpočet pro vojenskou pomoc Ukrajině

Spojené státy disponují finanční rezervou ve výši 100 milionů dolarů pro účely další pomoci Ukrajině. Informoval o tom americký poradce pro národní bezpečnost... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T21:24+0200

svět

finance

pomoc

usa

rusko

ukrajina

Ve vysílání Fox News se Sullivana zeptali, zda je pravda, že Bílý dům „zadržel“ nějakou finanční část pomoci Ukrajině. Sullivan tyto informace popřel.„Když se tato vojska stáhla a nešla na Ukrajinu, ponechali jsme si tento balíček v záloze pro případ, že by byl nutný v budoucnu. On existuje, Rusové vědí, že existuje, Ukrajinci vědí, že existuje. Avšak tvrzení, že jsme zadrželi jakoukoliv pomoc Ukrajině, je nesmysl,“ vysvětlil Sullivan.Zmiňme, že USA byly dříve znepokojeny vojenskými cvičeními na hranicích s Ruskem, která skončila do 1. května. Rusko odmítá veškerá obvinění ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny a připomíná, že provádí cvičení na svém území.Další balíček sankcíZmiňme, že Sullivan dnes avizoval nový balíček sankcí proti Rusku v souvislosti se situací kolem Navalného a také další sankce vůči ruským společnostem, které se podílejí na stavbě plynovodu Nord Stream 2.

