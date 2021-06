https://cz.sputniknews.com/20210620/v-lezacich-si-pripomenuli-79-vyroci-vyhlazeni-obce-nacisty-14896872.html

V Ležácích si připomenuli 79. výročí vyhlazení obce nacisty

V Ležácích si připomenuli 79. výročí vyhlazení obce nacisty

Bez přítomnosti veřejnosti se dnes dopoledne v Památníku Ležáky konal pietní akt k 79. výročí vyhlazení osady nacisty. Věnce u pomníků obětí položili například... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T15:01+0200

2021-06-20T15:01+0200

2021-06-20T15:01+0200

česko

výročí

památník

nacisté

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1215/57/12155786_137:0:1879:980_1920x0_80_0_0_aabda895f785d7c8a83920be9d56315e.jpg

Podle Schillerové je důležité jezdit na tato místa, přitahovat pozornost a připomínat si události jako ty v Ležácích, aby se už víc neopakovaly. Zmínila se také o tom, že mnozí si nepřipouští, že by opět mohlo dojít k válce a považují mír za samozřejmost.Před pandemií si na tomto místě každý rok připomínaly tragédii Ležáků stovky lidí. Dnes je možné položit k památníku věnec během odpoledne za podmínky dodržování vládních nařízení.Připomeňme, že Ležáky byly nacisty vyhlazené 24. června 1942. Bylo totiž zjištěno, že parašutisté vycvičení v Británii udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím odbojem a zahraničním. Došlo k tomu dva týdny po vyhlazení Lidic. První informace o odbojové činnosti na Pardubicku nacistům poskytl parašutista Karl Čurda. Nacisté v Pardubicích 24. června zabili 33 dospělých obyvatel obce, 5 obyvatel Ležáků. 25. června a 2. července nacisté zastřelili více než 40 spolupracovníků parašutistů. Z Ležáků bylo odvedeno 13 dětí, přičemž 11 z nich bylo zabito 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Přežily pouze dvě sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, které byly odeslané do Německa na převýchovu. Bylo jim tehdy jeden a dva a půl roku. Osadu vyrabovali a vypálili.Jarmila Doležalová zůstala naživu a přišla si tragédii dnes připomenout. „Bylo to v červnu a mně byly tři roky až v listopadu, nic si tedy nemohu pamatovat. Jsem ráda, že dcera má o to zájem, dozvídám se (stále nové) věci,“ uvedla dnes Jarmila Doležalová rozená Šťulíková. Dodala, že považuje za potřebné si tyto hrůzy připomínat, a netajila určitou obavu z toho, co se teď děje ve světě.Dnes je bývalá kamenická osada národní kulturní památkou, kde jsou na půdorysech devíti domů náhrobky s křížem.

https://cz.sputniknews.com/20210610/starostka-lidic-po-valce-tu-zily-jen-zeny-ze-solidarity-vznikla-v-zahranici-stejnojmenna-mista-14789917.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

výročí, památník, nacisté