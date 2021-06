https://cz.sputniknews.com/20210620/v-praze-byl-nalezen-mrtvy-muz-policiste-mluvi-i-o-vrazde-14893574.html

V Praze byl nalezen mrtvý muž. Policisté mluví i o vraždě

Web tn.cz přichází se zprávou o tom, že kolemjdoucí v neděli nad ránem našli v ulici Rozšířená v Praze 8 muže ve věku mezi 25 až 30 lety bez známek života. Na... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že tělo leželo na silnici u obrubníku, kde zůstala krvavá skvrna.Policejní mluvčí Jan Rybanský uvedl, že kriminalisté nevylučují, že ho někdo zavraždil.„V brzkých ranních hodinách jsme přijali oznámení o nálezu mužského těla bez známek života. Policisté, kteří přijeli na místo toto oznámení prověřit, zjistili, že se zakládá na pravdě,“ přiblížil Jan Rybanský.„Případ si převzali kriminalisté, kteří nevylučují, že muž zemřel násilnou smrtí,“ podotkl policejní mluvčí.Rybanský doplnil, že se okolnostmi momentálně zabývají.Totožnost mrtvého není zatím policistům známá.„Případ je na samém prvopočátku. Zjišťujeme totožnost muže. Měl by být ve věku od 25 do 30 let,“ prohlásil policejní mluvčí.Včera Sputnik psal o tom, že se policistům v Karlovarském kraji podařilo zadržet mezinárodně hledaného muže z Arménie, který je v současné chvíli podezřelý z organizovaného zločinu. O dopadení dvaapadesátiletého cizince informovali strážci zákona na svém účtu na Twitteru.Hledaný muž je podle informací policie označován jako „vor v zákoně“. To je v podstatě vysoká kriminální autorita zločineckých skupin ze zemí bývalého Sovětského svazu.Dopadení muže ale nebylo jen tak. Na jeho vypátrání a následném zadržení se podílel odbor pátrání úřadu služby kriminální policie, který spolupracoval se zásahovou jednotkou karlovarských policistů. V pátek 18. června to uvedl policejní mluvčí David Schön.Hledaného muže se policii podařilo zadržet již na začátku června, a to v jedné z rekreačních oblastí kraje. „Nasazení zásahové jednotky předcházelo intenzivní operativní rozpracování vedené v několika státech v rámci Evropské sítě cíleného pátrání (European Network of Fugitive Active Search Teams – ENFAST). Samotné zadržení bylo velmi rychlé a muž se nezmohl na žádný odpor,“ poznamenal k věci Schön.

