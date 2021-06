Vojtěch připustil, že od 1. července by v MHD mohly stačit roušky místo respirátorů

https://cz.sputniknews.com/20210620/vojtech-pripustil-ze-od-1-cervence-by-v-mhd-mohly-stacit-rousky-misto-respiratoru-14896583.html

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se domnívá, že budou jako ochrana dýchacích cest stačit od 1. července v MHD pouze roušky, a to místo respirátorů. 20.06.2021, Sputnik Česká republika

Politik to prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.Nicméně zatím to není definitivní, vláda bude o této záležitosti teprve jednat.Na druhou stranu šéf zdravotnického resortu vyzdvihl, že nejde o žádné zmírnění opatření.„Nic nezlehčujeme. Ochrana chirurgickou rouškou je pouze o něco menší než u respirátoru,“ zdůraznil.V současné době je v České republice epidemie na ústupu, ale není to tak všude. Například ve Velké Británii se momentálně rychle šíří delta mutace koronaviru, pro niž je příznačný těžší průběh infekce. Vyskytuje se dokonce i u kompletně očkovaných lidí, kteří v některých případech nemoci i podlehnou.Vzhledem k tomu Vojtěch varoval tento týden ve Sněmovně před tím, že „britský scénář“ je i v České republice pouze otázka času.Ministr považuje za nutné, aby se situace nadále monitorovala a zvyšoval se také počet sekvenovaných vzorků.Myslí si, že v první řadě mají být ve středu pozornosti letní návraty lidí z dovolených v místech, kde hrozí nákaza některou ze sledovaných mutací.Co se týče následných zpřísnění restrikcí, Vojtěch je chce zavádět vždy nejprve na lokální úrovni.Prezident České lékařské komory Milan Kubek s myšlenkou Vojtěcha souhlasí, i když dříve vládě nejednou vytkl, že jsou opatření naopak nedostatečná. Podle Kubka v létě budou roušky stačit. Současně nevyloučil, že v případě zhoršení situace bude usilovat o co nejpřísnější opatření.Pokud se jedná o cestování, připomeňme, že od páteční půlnoci můžou Češi cestovat do Chorvatska bez omezení. Pravidla pro vstup do Chorvatska jsou teď pro Čechy a Slováky stejná, jako tomu bylo před pandemií koronaviru – stačí tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Informaci uvedl RegioJet a následně ji potvrdil i ministr zahraničí Jakub Kulhánek.Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí uvedlo novou webovou stránku, která má pomoci lidem orientovat se při cestě do zahraničí. Cílem stránky dovolena2021.cz je informovat obyvatele o pravidlech pro vstup do jednotlivých zemí.

