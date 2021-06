Vývojáři Sputniku V: Ruská vakcína chrání před všemi známými mutacemi koronaviru

https://cz.sputniknews.com/20210620/vyvojari-sputniku-v-ruska-vakcina-chrani-pred-vsemi-znamymi-mutacemi-koronaviru-14896018.html

Ruská vakcína Sputnik V chrání před všemi známými mutacemi nového koronaviru, prohlásil ředitel Ústavu Nikolaje Gamaleji Alexandr Gincburg. Promluvil také... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

„Protilátky, které dostanete v důsledku použití Sputniku V, chrání před všemi na dnešní den známými mutacemi, počínaje britskou, konče mutací delta, indickou mutací,“ řekl Gincburg v přímém přenosu televizního kanálu Rossia 1.Ředitel Ústavu Nikolaje Gamaleji, který vyvinul vakcínu Sputnik V, uvedl podrobnosti o indické mutaci. Tak je prý agresivnější než původní nemoc z Wuhanu.„(Mutace – red.) snižuje čas přechodu mezi lehkou symptomatikou a těžkou formou průběhu nemoci. Díky tomu klesá čas na vytvoření vlastních protilátek,“ dodal Gincburg.Nemocnost v RuskuNa začátku léta vyrostla nemocnost v Rusku. Včera bylo jen v Moskvě odhaleno 9120 nových případů nemoci. U 90 % hospitalizovaných byla odhalena mutace delta, která byla v březnu odhalena v Indii. Tato nová varianta nemoci je podle dosavadních výzkumů více agresivní.V Rusku mezitím probíhá ve všech regionech aktivní vakcinace obyvatelstva. Dostupná pro obyvatele Ruska je nejen vakcína Sputnik V, ale i vakcína EpiVakKorona, kterou vyvinulo centrum Vektor státní organizace Rospotrebnadzor. Další dostupnou vakcínou je KoviVak, která byla vyvinuta Centrem Čumakova při Ruské akademii věd. Čtvrtou dostupnou vakcínou je Sputnik Light.Sputnik V na SlovenskuVčera bylo informováno o průběhu vakcinace na Slovensku, kdy se tam nechal první slovenský poslanec naočkovat Sputnikem V. Stal se jím poslanec György Gyimesi. Gyimesi si zvolil ruskou vakcínu hned od začátku, protože věří, že je tato vakcína efektivní proti covidu-19.Někdejší premiér SR a nynější ministr financí Igor Matovič spolu s Gyimesim bojovali pro to, aby se Sputnik V začal používat i na Slovensku, podle něj by proto bylo logickým završením tohoto procesu, kdyby se i bývalý slovenský premiér nechal očkovat právě Sputnikem.„Vnímám to tak, že když chceme být konzistentní v tom, co říkáme a v tom, co děláme, tak bychom měli vydržet až do konce. To znamená, že když jsme bojovali za ten Sputnik V, tak by se jím i měl dát naočkovat,“ sdělil Gyimesi.

