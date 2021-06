https://cz.sputniknews.com/20210620/z-ceska-smeruje-zaloba-na-facebook-kvuli-udajne-kybersikane-14898137.html

Z Česka směřuje žaloba na Facebook kvůli údajné kyberšikaně

Z Česka směřuje žaloba na Facebook kvůli údajné kyberšikaně

Vlivný herní vývojář Daniel Vávra, který se v poslední době angažuje i ve Společnosti pro obranu svobody projevu, se bude soudit s Facebookem kvůli banům, jež... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-20T20:03+0200

2021-06-20T20:03+0200

2021-06-20T20:03+0200

česko

kyberšikana

facebook

sociální síť

česká republika

soud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/434/19/4341913_0:212:4001:2462_1920x0_80_0_0_901bca2f55667e21ed7f1313f7d1d56e.jpg

„Pokud vám poslední měsíc něco chybělo, byl jsem to já. Dopustil jsem se totiž vážného myšlenkového zločinu a byl jsem zcela oprávněně odeslán do měsíčního exilu. Co strašlivého jsem spáchal? Kyberšikany! Napsal jsem někomu „běž do prd*le“,“ uvedl Vávra na svém Facebooku.Podle jeho slov není nejmenší důvod si myslet, že se mu to v nejbližší době nestane znovu. Vávra se proto z tohoto stavu rozhodl vyvodit důsledky.„Budu se soudit s Facebookem za to, že porušují smlouvu. Někdo to musí zkusit první. Pokud to vyjde, bude to precedent pro další. Pokud ne, bude to sonda do postoje české justice na toto téma a možná impuls pro zákonodárce, aby s tím něco dělali,” prohlásil s tím, že „pokud se udavačům podaří mě připravit o účet, bude to u soudu vlastně jen lepší”.Herní vývojář, o němž se v minulosti spekulovalo jako o jednom z možných kandidátů na prezidenta, uvedl, že jeho komentáře bude v blízké budoucnosti možné číst „na jednom z velkých zpravodajských webů, kde za to ještě budu dostávat zaplaceno“.„Tak dík udavači! Jinak účet mám i na Parleru, Twitteru a Instagramu, tak když tak mě sledujte i tam,” uzavřel Daniel Vávra svůj post na sociálních sítích.Čistky nadnárodních korporacíV lednu letošního roku Vávra na svém Facebooku upozorňoval na eskalaci, která tehdy probíhala v USA. Týkala se příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa, jeho příznivců a jejich sociálních sítí.„Za poslední týden se DO POSLEDNÍHO PUNTÍKU (A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC) NAPLNILO ABSOLUTNĚ VŠECHNO, PŘED ČÍM JSME VAROVALI. Ani já jsem nečekal takovou eskalaci. Nadnárodní korporace se zcela dominantním postavením na trhu svévolně, bez soudů a podle všeho mnohdy navzdory smluvním podmínkám a dohodám, začaly provádět masivní čistky na základě politického přesvědčení svých obchodních partnerů, zaměstnanců a uživatelů,“ uváděl.„Celá situace nabírá na obrátkách a v USA se vyhazuje z práce, děti udávají své rodiče, obchodní řetězce zakazují „nepřátelským“ politikům používat svoje služby, Demokraté navrhují dávat Republikánské senátory na seznam teroristů, Forbes vyhlašuje boj proti „Trumpovým poskokům“. Atmosféra začíná vypadat jako padesátá léta stalinistických a mccarthyovských čistek. Jelikož sociální sítě představují dnes naprosto dominantní způsob, jak komunikovat, ať už pro voliče, nebo politiky, opozice proti tomuto počínání byla vytlačena z veřejného prostoru a její dosah se zmenšil na miniaturní fragment toho, co si všichni dlouhá léta na těchto platformách budovali. Pokusy přejít jinam, byly okamžitě a nekompromisně zlikvidovány,“ psal na začátku roku herní vývojář.

https://cz.sputniknews.com/20210620/vyvojari-sputniku-v-ruska-vakcina-chrani-pred-vsemi-znamymi-mutacemi-koronaviru-14896018.html

https://cz.sputniknews.com/20210620/srbsky-prezident-poukazal-na-zvlastnosti-vybuchu-v-tovarne-na-vyrobu-munice-14896178.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kyberšikana, facebook, sociální síť, česká republika, soud