Zdroj: Až se Charles stane králem, odepře svému vnukovi Archiemu královský titul

Zdroj: Až se Charles stane králem, odepře svému vnukovi Archiemu královský titul

Přímý následník britského trůnu dal jasně najevo, že syn prince Harryho nebude mít místo mezi členy královské rodiny. Informoval o tom v neděli list Daily... 20.06.2021, Sputnik Česká republika

Zdroj listu Daily Mail prozradil: „Harrymu a Meghan bylo řečeno, že Archie nikdy nebude princem, i když se Charles stane králem.“Podle zprávy Charles řekl vévodovi ze Sussexu, že změní klíčový dokument, který zabrání jeho vnukovi zdědit titul, který by byl kdysi jeho právem od narození.Navzdory tomu, že se vévodové ze Sussexu vzdali svých povinností jakožto starších členů královské rodiny, toto rozhodnutí je prý rozhněvalo.Předpokládá se také, že toto rozhodnutí potopilo vztahy mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a královskou rodinou na „nebezpečnou novou úroveň“.Plány sice nebyly nikdy oficiálně odhaleny, ale odborníci předpovídají, že pouze přímí dědicové trůnu a jejich nejbližší rodinní příslušníci získají plné tituly.Vybraní dědicové by navíc byli jedinými členy královské rodiny, kteří by získali finanční a policejní ochranu financovanou daňovými poplatníky.Současná pravidla stanovená králem Jiřím V. umožňují, aby byl titul prince a princezny udělen dětem a vnoučatům panovníka.Kromě toho získává titul prince z panovníkových pravnoučat pouze nejstarší přímý dědic, tedy George.Princezna Charlotte a princ Louis dostali své tituly od královny, která v roce 2013 vydala nový patent.Princ Charles je dlouholetým obhájcem zeštíhlené monarchie. Charles se netajil tím, že chce „firmu“ omezit jen na pár vybraných jedinců.Gyles Brandreth, přítel zesnulého vévody z Edinburghu, dříve řekl Express.co.uk, že očekává, že monarchie bude „štíhlejší mašinérií“, až bude Charles králem.

