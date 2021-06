https://cz.sputniknews.com/20210621/ceske-firmy-maji-dobre-renome-ale-jeste-je-co-zlepsovat-babis-prisel-s-receptem-na-uspech-14904339.html

České firmy mají dobré renomé, ale ještě je co zlepšovat. Babiš přišel s receptem na úspěch

U příležitosti zahájení dnešní konference ekonomických diplomatů v Černínském paláci premiér Andrej Babiš prohlásil, že Česká republika se může prosadit v... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Předseda vlády poukázal na aktivní spolupráci mezi ministerstvy zahraničí a průmyslu a obchodu, jež se podle jeho názoru zlepšila i díky ministrům Kulhánkovi a Karlu Havlíčkovi. Jako příklad Babiš uvedl květnové otevření kanceláře státní agentury Czech Trade v budově generálního konzulátu v Sao Paulu.Podotkl, že se pandemie negativně podepsala na výsledcích zahraničního obchodu a investičních aktivit: vývoz se loni snížil o 4,4 procenta, počet investičních projektů v ČR za loňský rok pak představoval 31 procent průměru z let 2018 a 2019.Babiš se domnívá, že vzhledem k výzvě, kterou přinesla pandemie, musí ekonomická diplomacie být více nápomocná. Politik upozornil na to, že české firmy sice mají dobrou pověst ve světě, slýchává ale přání zahraničních partnerů, aby se ještě více tuzemských společností angažovalo a investovalo v zahraničí. Podle slov premiéra má Česko ambici se stát zemí nápadů, nových technologií a investicí.Mezi priority ekonomické diplomacie Babiš zmínil zapojení českých společností v zahraničních projektech v oblasti energetiky.Ministr zahraničí Kulhánek uznal, že pandemie napáchala velké škody, ale přinesla i něco dobrého.Ministr také uvedl, že český inovační potenciál by neměl zůstat nevyužitý.Konference, během níž diplomaté budou jednat s představiteli vládních institucí, příspěvkových organizací a podnikatelských kruhů, potrvá do pátku. Probíhá v hybridním formátu, což znamená, že část hostů se této akce zúčastni on-line.

