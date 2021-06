ČEZ zaslal bezpečnostní dotazník zájemcům o Dukovany. Rusko a Čína chyběly

https://cz.sputniknews.com/20210621/cez-zaslal-bezpecnostni-dotaznik-zajemcum-o-dukovany-rusko-a-cina-chybely-14909654.html

Firma Elektrárna Dukovany II dnes zaslala bezpečnostní dotazník třem zájemcům o stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně. Týká se to francouzské... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí web, oslovena byla francouzská společnost EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Ruská ani čínská firma dotazník neobdržela, nakolik se je česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže předloží všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám do konce letošního listopadu a vláda následně rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Za zmínku stojí, že termín připadá až po říjnových parlamentních volbách. Taktéž uvedl, že za účelem zodpovězení otázek v bezpečnostním posouzení obdrží potenciální uchazeči také kompletní předběžnou dokumentaci. To podle jeho mínění přispěje k urychlení následného zpracování nabídek těch uchazečů, kteří budou poté přizvání finálně do výběrového řízení.Dostavba jaderného bloku DukovanyNutno podotknout, že dostavba nového bloku dukovanské elektrárny je v poslední době tématem české politické scény. Na konci března informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu o záměru nepozvat do výběrového řízení čínskou a ruskou stranu. Právě možnou účast ruského Rosatomu a čínské CGN kritizovala jak část opozice, tak i někteří bezpečnostní experti. Ruský Rosatom byl následně vyřazen z tendru v polovině dubna, a to kvůli kauze Vrbětice.Dále zmiňme, že v minulém týdnu Poslanecká sněmovna rozhodla, že pro výstavbu bloku bude možné využít jen technologie od dodavatelů takových států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, přičemž Rusko ani Čína k takovým nepatří.Tento nový jaderný blok bude pravděpodobně plně financovat stát. Podle dřívějších informací by měl v současných cenách stát asi 162 miliard korun, avšak někteří experti uvádí, že cena se zvýší.

česká republika

rusko

