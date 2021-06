https://cz.sputniknews.com/20210621/erdogan-po-schuzce-s-bidenem-avizoval-novou-eru-bilateralnich-vztahu-14914085.html

Erdogan po schůzce s Bidenem avizoval novou éru bilaterálních vztahů

Erdogan po schůzce s Bidenem avizoval novou éru bilaterálních vztahů

Ankara a Washington vstupují do nové éry bilaterálních vztahů. Zmínil se o tom turecký prezident Tayyp Erdogan v souvislosti se schůzkou se svým americkým... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Turecko je podle jeho slov připraveno rozvíjet spojenecké vztahy s USA a věří, že časem budou neshody překonány. Dodal, že jediným požadavkem Turecka je respektovat jeho svrchovaná práva ve všech politických i ekonomických oblastech a podporovat ho v boji s teroristickými organizacemi.Zmiňme, že dříve Erdogan obvinil administraci Bidena v tom, že ta, stejně jak i všechny předchozí, nadále podporuje Stranu kurdských pracujících PKK, kterou v Turecku považují za teroristickou organizaci.Přijetí Turecka do EUNedávno turecký prezident vyzval EU, aby přestala být slepá a přijala Turecko, bez něhož se nebude moci stát centrem přitažlivosti a síly.„Chceme konečně dospět k výsledku našich mnohaletých snah o vstup do EU. Není možné, aby se EU stala centrem přitažlivosti a síly bez přítomnosti Turecka v ní. Chceme, aby se EU co nejdříve zbavila slepoty, která ji postihla,“ prohlásil Erdogan během svého vystoupení na summitu zemí jihovýchodní Evropy v Antalyi. Summit byl vysílán v přímém přenosu na Twitteru tureckého prezidenta.

