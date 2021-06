https://cz.sputniknews.com/20210621/foldyna-babis-proti-migraci-libive-v-spd-davno-rikame-nenechme-si-ukrast-stat-piraty-14908757.html

Foldyna: Babiš proti migraci? Líbivé… V SPD dávno říkáme, nenechme si ukrást stát Piráty

Foldyna: Babiš proti migraci? Líbivé… V SPD dávno říkáme, nenechme si ukrást stát Piráty

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil kriticky vůči migraci, teď naposledy tak učinil ve vztahu k Pirátům, kteří jsou pověstnými „vítači“. Existuje možnost, že ze... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Babiš si vzal na paškál Piráty, a sice za jejich migrační politiku, prý se obává, že by naši vnuci mohli být v tomto státě jednou „v menšině“. Nesnaží se tak Andrej Babiš přiživit na dlouhodobém programu SPD?Jaroslav Foldyna: Také jsem to zaznamenal. Vypadá to, že pan Babiš hledá před volbami východisko z prázdna… Hnutí ANO, byť může představovat cokoli, není žádnou politicky-ideově sjednocenou skupinou lidí: každý člen, nemluvě o jeho europoslancích, vidí svět trochu jinak. Přinejmenším se různí rétorika členů. Vztah EU, multikulturalismus a migrace – to jsou rozhodně témata, která se tak či tak musí řešit. Premiér to rovněž vnímá, zaujímá v tuto chvíli stanovisko, které dlouhodobě razí SPD. Je to ale poněkud v rozporu s tím, co říkají jeho poslanci v Evropském parlamentu, když proklamují pravý opak. Díky tomu pak premiérův postoj nevypadá zrovna věrohodně. Příkladem jmenujme europoslankyni za ANO Ditu Charanzovou, ta když promluví, člověk v ČR si musí dát mokrý hadr na hlavu, tedy každý, kdo přemýšlí o národních zájmech a republice… Zde je rozpor, o němž hovoříme. Přijde mi, že by se Andrej Babiš mohl dostat do rozporu s hlavní linií EU, nemluvě o jeho nevyřešených majetkových kauzách. Přitom premiér většinou vychází EU vstříc. Je to vážně nějaký předvolební manévr? Toto je slabá stránka pana premiéra, bohužel. Jsme ve složité situaci: čím slabší premiér, tedy premiér Babiš a jeho hnutí ANO, tím větší šance, že se u nás po volbách chopí vlády neomarxisté a progresivisté. Míním tím subjekty jako Piráti, Spolu… Nejsem z postoje Babiše tudíž veselý, už vůbec nejsem volební manažer ANO. Tomuto hnutí zkrátka chybí ideová podstata. Andrej Babiš teď zápasí o voliče. Proto si najednou uvědomil, že existuje národní zájem, republika atd. Opakem premiéra je ovšem již zmíněná paní Charanzová, která tvrdí něco jiného než premiér, přitom opakovaně. Ta souzní dokonale s EU a Evropskou komisí. Pan premiér by si měl udělat pořádek ve vlastních řadách, teprve pak to může být důvěryhodné.Neobáváte se, že změna strategie ANO může oslabit SPD, že dojde k tříštění a vaše názory se neprosadí? My jsme v krajských volbách získali celu řadu hlasů. Především od lidí, kteří jsou zklamáni z vágních postojů hnutí ANO a pana premiéra. Proto přišli, aby volili SPD. Ať tak či tak, není to pan premiér ani hnutí ANO, kdo by byli našimi protivníky. Těmi jsou progresivisté. U nás už totiž nemáme žádnou normální konzervativní pravicovou stranu. Shluk, který si říká Spolu, to je jakási národní fronta progresivistů. Mají blízko k neomarxistům a probruselským pohledům vůbec. Je máme za hlavní protivníky ve volbách, a také za ideové oponenty. „Čechy Čechům“ je výrok, který občas rezonuje naší společností. Krátký pohled na kontext: premiér je Slovák, bývalý prezident ČSSR Husák byl Slovák, někdejší první tajemník ÚV Dubček byl Slovák… Zdálo by se, že soužití v ČSSR (silná maďarská menšina) nás paradoxně vychovalo pro život v nadnárodních celcích. Čím se liší současný multikulturalismus od tehdejší reality? Vždyť i Rakousko-Uhersko bylo s naší účastí jakýmsi menším EU. Ale je fakt, že s půlměsícem jsme za Rakouska bojovali… Nicméně v ČSSR jedni byli katolíci, druzí ateisté, do toho maďarská menšina, rozdílný tisíciletý vývoj Čechů a Slováků. Jak to vnímáte vy?Pojem multikulturalismus bych nevztahoval na historické soužití Čechů a Slováků. Máme silná vzájemná pouta. Zde je to o slovanské vzájemnosti. Pro mě je slovo multikulturalismus přímo odporné. Dnešní multikulturalismus je určitým mocenským nástrojem, který je nadiktován shora. EU na to v tomto případě jde bolševicky: „komu se to nelíbí, toho vyloučíme ze společnosti.“ Je to ten spor o kvóty. Se Slováky jsme my Češi křesťané. Žijeme v prostoru, který sdílí kulturní a ekonomické názory. Jde-li o heslo „Čechy Čechům“ – vždy se najde někdo, kdo jitří nacionalistické vášně. Zažili jsme to v době, kdy vznikl Slovenský štát. Tento koncept se neosvědčil. Nakonec se máme rádi, vzájemná nevraživost byla cesta nikam. Navíc se Češi a Slováci potřebovali pro to, aby každý přežil. Rozbili nás tehdy Němci a Maďaři. Za války jsme společně vybojovali řadu bitev. Jsme bratry. Za reálného socialismu byly určité národnostní rozmíšky. To bych považoval za zanedbatelné. Jistě, Češi jsou více ateisty, ano, na Slovensku je silnější klerikalismus, ale i přesto jsme se našli a křesťanská víra nám není neznámá. Je to spojující prvek, který nakonec jednotí Evropu. Pak tu máme judaismus – židovská víra je stejná jak na Slovensku, tak u nás. Zkrátka multikulturalismus v EU je jiný tím, že se snaží upřednostnit jedno před druhým, jedno na úkor druhého. Ono i v Rakousku-Uhersku došlo na vyrovnání, třeba by se časem týkalo všech. Historie ale mezitím rozbila tento státní útvar, už se to nedovíme. Prostě křesťané v Praze a v Bratislavě nemají rozdíly. Karel I. na konci Rakouska-Uherska se ještě pokusil o navození federalismu. Směřovalo to vlastně k lepší tehdejší „Evropské unii“, než je ta dnešní EU. Je sympatická myšlenka EHS, kdy šlo zase v jiném údobí o důraz na ekonomiku, menší na politiku jednotlivých států. Rakousko příliš pozdě hodlalo přeformátovat podstatu, kdy si uvědomilo, že politická integrace má své mouchy. Chtělo to postavit na té ekonomice. Současná EU by se snad ještě mohl vrátit k myšlence EHS a k tomu, co možná chtěl, ale již nestačil prosadit Karel I. EU je dnes jakýmsi politickým molochem a multikulturalismus, jak se chápe právě teď, je fenomén přímo nebezpečný. Výrok ČechyČechům bych nepřeceňoval. Chápu to spíše tak, jako že cizí nechceme a svoje nedáme. Není to namířeno proti blízkým kulturním národům v Evropě. Jak říkám: kultura, víra, tradice – ano. Politický diktát – nikoli. Progresivisté v EU se snaží upozadit takové pojmy jako vlast, jako národ. Obírají nás o národní integritu. Spíše to vnímám tak, že nás EU chce připravit o to české. Čechy Čechům neznamená, že by tu měli žít jen Češi, ale že Češi mají právo na svůj stát. Kdyby byl tento stát integrován v takovém spolku, jakým bývalo Evropské hospodářské společenství, asi by to bylo ideální. Dnešní svět je už opravdu silně provázán. Existuje něco, na čem stavět moderní českou identitu?Národní zájmy lze dnes odrazit od podpory českého hospodářství, o kultuře jsme hovořili v předešlé otázce. Měli bychom například podpořit českou výrobu a české zemědělce. EU si vytipovala ty zemědělce, které podpoří, a které ne. Ti s dotacemi (viz Holanďané) poté, co shrábnou podporu, nám sem nakonec vozí nic než šunt. To mají být rajčata, co se sem vozí? S rajčaty to má podobné tak akorát tvar a barvu. Kam se poděla chuť? Na tomto příkladu bych demonstroval, jak pracuje současná EU. Jsme pro podporu lokálních regionů. EU nabalila na zemědělství takovou strašnou logistiku, že než k nám to rajče z protěžované oblasti EU doputuje, vypadá dost unaveně. Český zemědělec pro český pult přece musí nakonec umět vyrábět chutněji a levněji. Vzpomínám si na obrázky z TV, kdy jsou nepodporovaní zemědělci nuceni svou produkci zakopávat… Chápu vás, že míníte podporu lokálního patriotismu v tom nejlepším slova smyslu? Určitě. Ještě zpět k heslu Čechy Čechům. Pro někoho to má v sobě prvek šovinismu, pro jiné to znamená, že občan ČR (ať už Čech či Vietnamec, pozn.) by měl mít možnost sníst české rajče, které vyrostlo v Česku. Kdyby toto EU podporovala, bylo by to lepší, než sem složitě dopravovat „podporovaná“ rajčata bůhvíodkud. Říkám to na tomto příkladu, mohli bychom vymyslet další. Trochu z jiného soudku: když u nás dříve probíhal summit NATO, vyrojili se v Praze protestující antiglobalisté. Před nedávným summitem Bidena s Putinem v Ženevě se také říkalo, že by mohlo dojít na protestní akce globalistů. Nicméně se nic nekonalo. Není to známka jisté evropské rezignace na evropanství? Nejsme jako by smířeni s osudem, proto ten multikulturalismus? Tím neříkám, že projevy antiglobalistů jsou nutně správné. Musel jsem se smát výrokům pana Bidena, když řekl, že Evropa je silná, pochválil za to EU. Víte, mám slogan: abychom zachránili Evropu, musíme vystoupit z EU. Evropská unie se chová destruktivně sama k sobě. Multikulturalismus, genderismus, feminismus, „nebinární“ lidé – tohle je nic než evropský destruktivismus. Nepochopitelné je, že EU zrelativizovala kulturu a tradice sebe sama, vítá nadšeně vlnu migrace, ale neumím si představit, že by migranti souhlasili třeba s feminismem či lidmi „nebinárními“. Nejstrašnější je, že v EU je vyloučena diskuse, natož aby měl někdo jiný názor. Můžete být člověkem – tedy dle EU – kterému se každý týden mění pohlaví, ale zkuste s touto „možností“ nesouhlasit. Opozice je málem kriminalizována a začínají se lidé zavírat za názor. Piráti, jak to chápu, nejsou daleko toho zavést prvky inkluzivního kapitalismu. Jsou to všechny ty věci, které se budou sdílet. Je to fenomén sharingu [šérinku]. Pro mě to už je opravdu sci-fi, které přešlo do praxe. Copak premiér-podnikatel by souhlasil s takovýmto socialismem vyhrnutým naruby? Proč Pirátům neoponuje dávno? Proč až teď ten pokus s jiným pohledem na migraci?Pan premiér je ve složité situaci, nazíráno podnikatelsky, zvážíme-li všechny ty závislosti na EU. Nechtěl bych být v jeho kůži. Nicméně veřejnost jej delegovala do politiky jako majitele jedné z největších firem u nás. Nejsem lobbista za Andreje Babiše, ale chápu a respektuju, že česká veřejnost zvolila Andreje Babiše do politiky m. j. jako majitele Agrofertu. Jeho vztah k EU je v mnoha aspektech podřízený, protože jeho ekonomické zájmy přesahují zájmy národa, který vede, dost možná. Je mi to líto. Maďaři a Poláci se chovají sebevědomě, nechtějí si nechat vnutit kvóty na migranty. Může si ČR dovolit obdobný postoj? Nejsou naši „vítači“ zástěrkou toho, že nemáme na víc? Musíme si vytvořit odpovídající politickou reprezentaci. Potenciál na to máme, i ten intelektuální. Veřejnost nicméně zatím rozdělila politické hlasy na politickém spektru určitým způsobem. My zatím nemáme mandát. Je otázkou, k jaké distribuci hlasů dojde po říjnových volbách. Pokud veřejnost dá hlasy SPD, řekněme, že i panu Babišovi, situace se může změnit. Přiblížíme se Maďarům a Polákům, jde-li o národní sebevědomí. Čím více tu bude progresivistů, čím více veřejnost udělí hlasy podivnému spolku pod názvem Spolu, dá-li hlas Topce či Ódéesce, tedy liberálním progresivistům, prostě všem těm Pirátům a Starostům (multikulturalistům), pak na tom časem budeme jinak. Hlavně, abychom vůbec byli. Jsem přesvědčen, že SPD je zatím jedinou takto definovanou stranou, která jasně artikuluje, že je proti migraci a podobným destruktivním jevům. Jsme za zachování tradičního světa. Nechceme si nechat ukrást tradiční svět Piráty. Díky za rozhovor.

