https://cz.sputniknews.com/20210621/jen-se-trochu-zapletla-do-svych-vysvetlovani-zboril-o-postupech-jourove-k-dezinformacim-14903427.html

„Jen se trochu zapletla do svých vysvětlování.“ Zbořil o postupech Jourové k dezinformacím

„Jen se trochu zapletla do svých vysvětlování.“ Zbořil o postupech Jourové k dezinformacím

Analytik Zdeněk Zbořil poskytl komentář serveru První zprávy, v němž se věnuje pojmu desinformatologie, která se podle jeho názoru jako věda ve veřejném... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-21T20:55+0200

2021-06-21T20:55+0200

2021-06-21T20:55+0200

česko

zdeněk zbořil

věra jourová

dezinformace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/12592457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353e77e717f09570365d20b5f0c5aa13.jpg

„A je jich tolik, že nejsme vzdáleni době, kdy bude nutné dostat je pod kontrolu nějaké nové, dosud ještě nezakázané inteligence. Možná dokonce i té umělé, pokud tam ještě nejsou,“ upozorňuje autor.Zbořil se domnívá, že desinformatologie dosud ještě není akreditovaným vědním oborem, ale zdá se, že okamžik jejího vstupu na pole vědy se nebezpečně přibližuje. Následně Zbořil vyzdvihl, že tato činnost je v EU dotována z unijních fondů, stejně jako ze státních rozpočtů členských států. Z toho analytik vyvádí, že už by stálo za to, mluvit o ní jazykem vědní disciplíny.„Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost přímo symbolizuje naléhavost takovou vědní disciplínu vytvořit, popularizovat a zprostředkovávat výsledky jejího badání,“ uvedl analytik na adresu místopředsedkyně komise a komisařky pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové.Poté Zbořil postupně vysvětluje, kde podle jeho názoru Jourová dělá faux pas. Analytik připomněl, že Jourová dokonce ve svém rozhovoru pro Lidové noviny 12/6 2021 na s. 9 tvrdila, že dezinformace „nejsou nelegální obsah (informace ZZ), ale škodlivý obsah…proto nenavrhujeme mazání tohoto obsahu, ale spíše konfrontaci s fakty“.S ohledem na tyto výroky Zbořil ve svých úvahách pokračuje. „Proto EK navrhuje „zpřísnění kodexu proti desinformacím…aby digitální svět byl transparentnější, odpovědnější a bezpečnější“. Doufejme alespoň, že v EK a mezi komisaři a komisařkami se ví, jak vznikají a jak se vytvářejí fakta,“ oddal s kapkou ironií autor.V komentáři analytik varuje před tím, že v souladu s výše zmíněnými názory pak budou všichni bojovat proti „škůdcům“, a dokonce dojde i na omezování finančních zdrojů těm, kteří bojovat nebudou chtít. V této souvislosti Zbořil přišel dokonce se satirickým návrhem. V závěrečné části komentáře Zbořil klade i svou otázku.„A tak proč by vedle kulturologie paní komisařky nemohli její kolegové a kolegyně studovat také desinformatologii?“ dotazuje se analytik s tím, že byl by to dojemný odkaz celé jedné dnes nastupující generaci občansky strukturovaného poloostrova Evropa.

https://cz.sputniknews.com/20210526/jourova-eu-pozaduje-propusteni-novinare-posuzuje-se-dalsi-balicek-sankci--14623568.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdeněk zbořil, věra jourová, dezinformace