Kreml zatím nevidí žádný důvod ke změně přístupu ke Spojeným státům

2021-06-21T14:36+0200

2021-06-21T14:36+0200

2021-06-21T14:36+0200

Dříve Sputniku také řekl, že neexistují žádné důvody pro vyloučení Spojených států z ruského seznamu nikoliv přátelských zemí.Prezidentův tiskový mluvčí také vysvětlil, že na setkání prezidentů dochází k pochopení toho, kde je rozhovor zbytečný a kde naopak nutný.První schůzka mezi ruským a americkým prezidentem Putinem a Bidenem proběhla minulý týden v Ženevě, jednání trvala 4,5 hodiny. Putin pak řekl, že se s Bidenem dohodl na zahájení konzultací o strategické stabilitě na mezirezortní úrovni. Podle něj si obě země uvědomují zvláštní odpovědnost za strategickou stabilitu ve světě. Kromě toho prezidenti přijali společné prohlášení, v němž uvedli, že Rusko a Spojené státy znovu potvrzují svůj závazek dodržovat zásadu, že v jaderné válce nemohou být vítězové a že by nikdy neměla být zahájena. Stejný princip zakotvili lídři SSSR a Spojených států na setkání v Ženevě v roce 1985. Putin a Biden se také dohodli na návratu velvyslanců obou zemí.Před týdnem lídři NATO ve svém závěrečném prohlášení vyzvali Rusko, aby odstranilo Českou republiku a Spojené státy ze seznamu nikoliv přátelských zemí. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na svém telegramovém účtu pak reagovala na tuto zprávu.A to nehledě na to, že je Rusko z pohledu Západu nezodpovědné a nebezpečné.Seznam nikoliv přátelských zemí Rusko zveřejnilo 14. května. Na seznamu jsou dvě země: USA a Česká republika. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dříve uvedla, že seznam nikoliv přátelských zemí je odvetným opatřením na předchozí kroky protistran, nikoliv instrument politické činnosti. Sergej Lavrov v rozhovoru pro Sputnik sdělil, že Moskva nebude podle libosti dopisovat na seznam další země, každému rozhodnutí v této oblasti bude předcházet hluboká analýza, přičemž i země v současné době se nacházející na seznamu z něho mohou být časem vyjmuty. Podle slov ministra se nebude jednat o „mrtvý“ papír, seznam „se bude přirozeně měnit“ podle míry rozvoje vzájemných vztahů s jednotlivými státy.

