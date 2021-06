https://cz.sputniknews.com/20210621/kriticke-mysleni-neni-projevem-extremismu-hrad-kritizoval-praci-ministerstva-vnitra-14914234.html

„Kritické myšlení není projevem extrémismu.“ Hrad kritizoval práci Ministerstva vnitra

„Kritické myšlení není projevem extrémismu.“ Hrad kritizoval práci Ministerstva vnitra

Vláda v pondělí schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území Česka. Ve zprávě je hnutí SPD Tomia Okamury uvedeno jako nejvýznamnější subjekt... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Předseda SPD se proti zprávě ohradil a řekl, že je to nástroj používaný k politickému boji.Na slova předsedy SPD reagoval na sociálních sítích ministra vnitra Jan Hamáček. Podle jeho slov není zpráva připravována na politickou objednávku.„Zprávu o extremismu odborníci z Ministerstva vnitra nepíšou na politickou objednávku, ale na základě faktů. Zpráva o extr. zmiňovala aktivity Tomia Okamury dřív, než jsem byl ministr. Jestli ji někdo využívá k politickému boji, tak je to právě on. Trochu se nabízí porovnání s potrefenou husou…“ napsal Hamáček na svém Twitteru.Kritické myšleníNa zprávu o extrémismu Ministerstva vnitra reagoval Hrad. Poukázal na to, že kritické myšlení o probíhajících událostech automaticky neznamená překračovat linii extrémismu.„Kancelář prezidenta republiky vznesla ke zprávě o extremismu naléhavé připomínky. Byly ovšem ignorovány. Zde jedna z nejzásadnějších,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček a připojil kritickou poznámku ke zprávě Ministerstva vnitra.„Zpráva celkově trpí nedostatkem konkrétních informací nebo přesných odkazů, které by potvrzovaly předkládané závěry. Zvláště významné se to jeví v pasážích věnovaných předsudečné nenávisti, kdy by kategorická tvrzení na adresu konkrétního parlamentního subjektu měla být řádně doložena. Odhlédnout neleze ani od toho, že závěry Zprávy budou prezentovány v době probíhající předvolební kampaně,“ stojí v kritické poznámce Hradu publikované mluvčím prezidenta republiky.Volební modelČeská média přišla minulý týden s informacemi, že podle aktuálního předvolebního modelu by se zmiňovaná SPD umístila ve volbách na 4. místě se ziskem 10,5 % hlasů. Volby by vyhrála koalice Piráti a STAN se ziskem 25,5 % hlasů. Na druhém místě by se umístilo ANO předsedy vlády Andreje Babiše, na třetím místě by se umístila koalice Spolu.

