Lékaři uvedli skryté příznaky, které naznačují vysokou hladinu cholesterolu

Varovnými příznaky vysoké hladiny cholesterolu v krvi mohou být pravidelné bolesti hlavy, které vystřelují do zátylku, a bolesti paží a nohou. Lékaři z... 21.06.2021

Když cholesterolové plaky ucpávají cévy v oblasti hlavy, pak podle jejich názoru člověk cítí nepohodlí v zadní části hlavy. Nahromadění cholesterolu může také vést k zablokování krevních tepen v pažích a nohou, což vede k nepohodlí nebo pocitům brnění v těchto částech těla.Lékaři zdůraznili, že je nutné pravidelně monitorovat hladinu cholesterolu, aby se snížilo riziko srdečních onemocnění a ucpání cév.Odborníci upozornili na to, že vysoká hladina cholesterolu není zpravidla nijak pociťována a pacient objeví problém již v zanedbaném stavu.Dříve vědci zjistili, že vysoká hladina cholesterolu v krvi je spojena s nebezpečím vývoje vaskulární demence, což vede k Alzheimerově chorobě a k dalším formám demence, přičemž je to příznačné hlavně pro muže. Výsledky výzkumu byly uveřejněny v časopise PLOS Medicine.Cholesterol nemůže působit na mozek přímo, protože hematoencefalická bariéra je pro něj neproniknutelná. Aby zjistili mechanismy spojení vysoké hladiny cholesterolu s urychleným vývojem demence, provedli vědci z USA, Velké Británie a Nizozemska analýzu údajů více než 1800 účastníků dvou velkých prospektivních průzkumů: Baltimorského longitudinálního průzkumu stárnutí (BLSA), který byl zahájen v USA v roce 1958, a Iniciativy pro neurovizualizaci Alzheimerovy choroby (ADNI), která se realizuje od roku 2003.V první etapě vědci zjistili, že klíčovou roli ve vývoji demence hrají porušení tzv. katabolismu cholesterolu – jeho přeměny ve žlučové kyseliny. Podobné poruchy jsou typické pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí.Potom vědci ověřili na více než 26 tisících pacientů terapeutických klinik ve Velké Británii, jestli souvisí působení cholesterolových přípravků, které blokují vstřebávání žlučových kyselin do krevního oběhu, s primárními symptomy demence.Vědci zjistili, že při velkých dávkách přípravků blokujících žlučové kyseliny se riziko vývoje vaskulární demence zvyšuje, ale jen u mužů. Odborníci předpokládají, že katabolismus cholesterolu a syntéza žlučových kyselin ovlivňují postup demence prostřednictvím signálních cest mozku, které jsou pro pohlaví specifické.Své závěry o tom, že lidé s Alzheimerovou chorobou mají sklon ke zvýšení obsahu žlučových kyselin v mozku, potvrdili autoři na 29 vzorcích odebraných při pitvě zemřelých pacientů v rámci průzkumu BLSA.

