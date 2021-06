https://cz.sputniknews.com/20210621/na-slovensku-spousti-ministerstvo-vnitra-kampan-k-nastraham-obchodovani-s-lidmi-14905561.html

Na Slovensku spouští ministerstvo vnitra kampaň k nástrahám obchodování s lidmi

Na Slovensku spouští ministerstvo vnitra kampaň k nástrahám obchodování s lidmi

Slovenské ministerstvo vnitra upozorňuje, že během léta se zvyšuje počet podvodů páchaných na lidech, kteří si hledají letní brigády či zaměstnání v zahraničí... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-21T15:28+0200

2021-06-21T15:28+0200

2021-06-21T15:28+0200

slovensko

ministerstvo vnitra

nelegální obchod

policie

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/935/66/9356633_0:122:1984:1238_1920x0_80_0_0_79582c13abd7b516a649219b4312fc42.jpg

Podle ministerstva mohou zájemci natrefit na různé pofidérní, ale na první pohled lukrativní nabídky. Každou jednu pracovní nabídku je třeba ověřit, dodávají v resortu. Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice a nástrahách obchodování s lidmi, jakož i zvýšit zájem konzultovat různé otázky či obavy prostřednictvím Národní linky pomoci obětem obchodování s lidmi, kterou ministerstvo vnitra provozuje od roku 2008.„Obrátit se na odborníky prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 0800 800 818 může kterýkoliv občan SR v případě, má-li obavy spojené s nabídkou práce v zahraničí, ale i na Slovensku. Linka slouží také jako kontaktní bod pro potenciální oběti obchodování s lidmi, respektive pro jejich blízké,“ přiblížila Paulenová s tím, že linka je dostupná denně od 8.00 do 20.00 h. Dodala, že mimo provozních hodin je k dispozici záznamník. Na zaznamenané hovory reagují operátoři linky obratem na druhý den.Kampaň připravilo Informační centrum pro boj proti obchodování s lidmi a prevenci kriminality MV SR. Probíhat bude v online prostoru, na sociálních sítích a webových portálech s inzercí práce a zaměřena je zejména na osoby ve věku 18 - 54 let. „Úkolem kampaně je zasáhnout cílové skupiny, které jsou z pohledu obchodování s lidmi nejzranitelnější,“ uvedl resort.Slovenský gangPřipomeňme, že v květnu slovenská policie na sociální síti informovala o gangu Slováků, který zotročoval lidi. Pět Slováků bylo podle policie na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska odsouzeno k trestům vězení od čtyř do osmi let. Jednat se mělo o Slováky z východního Slovenska ve věku od 46 do 66 let, z nich tři jsou ženy. Podle zjištění se na území Slovenské republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska měli v období 2008 až 2017 dopouštět trestné činnosti, a to zločinu obchodování s lidmi a zvlášť závažného zločinu legalizace příjmu z trestné činnosti.Podle všeho měla tato pětičlenná rodina ze Slovenska lákat do Británie zranitelné osoby, často bezdomovce, z východní Evropy s příslibem práce, ubytování a lepšího života. Realitou však bylo sdílení místností až s 15 dalšími lidmi a práce alespoň 12 hodin denně, šest dní v týdnu, většinou v restauracích, za pouhých 20 liber týdně.

https://cz.sputniknews.com/20210510/slovensky-gang-obchodoval-s-lidmi-ve-velke-britanii-odsouzeno-bylo-pet-slovaku-14433627.html

2

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerstvo vnitra, nelegální obchod, policie, slovensko