Na Slovensku začíná registrace na očkování jednodávkovou vakcínou

Slovenské ministerstvo zdravotnictví spouští očkování další vakcínou. Tentokrát se jedná o jednodávkovou vakcínu od společnosti Johnson & Johnson. 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Jednodávková vakcína od společnosti Johnson & Johnson bude k dispozici pro lidi od 18 let. V jejím případě bude mít očkovaná osoba plnou ochranu již po 14 dnech. Registrovat se na očkování novou vakcínou bude podle informací slovenské agentury TASR možné po dobu tří týdnů.„Přihlásit se bude možné jen po dobu 3 týdnů, nebo do spotřebování aktuálních zásob vakcín,“ citují slovenská média mluvčí ministerstva zdravotnictví Zuzanu Eliášovou.Sputnik V na SlovenskuMinulý týdne bylo informováno, že na Slovensku podstoupil vakcinaci ruskou vakcínou Sputnik V první poslanec. Jednalo se o György Gyimesiho. Gyimesi si vyhlédl ruskou vakcínu hned na začátku.Někdejší premiér SR a nynější ministr financí Igor Matovič spolu s Gyimesim bojovali za to, aby se Sputnik V začal používat i na Slovensku. Podle něj by proto bylo logickým završením tohoto procesu, kdyby se i bývalý slovenský premiér nechal očkovat právě Sputnikem.Dodávky ruské vakcíny Sputnik V vyvolaly na Slovensku vládní krizi, která v konečném důsledku připravila Matoviče o křeslo premiéra. Bylo by proto logické, že když už ministr financí kvůli ruské vakcíně tolik obětoval, tak by se měl nechat naočkovat právě touto vakcínou a učinit za vším symbolickou tečku. Gyimesi prozradil, že očekává, že Matovič tuto tečku opravdu učiní a dá se naočkovat.Ve slovenských médiích proběhly informace o značném poklesu občanů, kteří by se chtěli naočkovat Sputnikem V. Poslanec příčinu vidí v obrovské kampani, která byla na Slovensku vedena proti této vakcíně, v důsledku čehož se mnoho lidí leklo a zvolilo jinou vakcínu. Další příčinou by však mohlo být i to, že lidi si myslí, že epidemie ustupuje, nebezpečí je za námi a očkovat se není zapotřebí.

