Volební kampaně nejsou vhodným časem na spekulace o kompromisech. Absolutně nezávisle na výsledcích voleb do Spolkového sněmu a následného sestavení vlády chci ujistit, že Die Linke nebude souhlasit ani s vojenskými operacemi bundeswehru v zahraničí, ani s dodávkami zbraní do regionů konfliktů, nebo válčícím stranám,“ řekl Bartsch. Jeho strana, řekl, se bude rovněž zasazovat proti dalšímu zpřísnění zákona o poskytnutí azylu, stejně jako proti jakémukoli úsilí pro další posílení „evropské pevnosti“, a tím změnu Středozemního moře na hromadný hrob. „V naší frakci ve Spolkovém sněmu nemáme žádná kolísání v otázkách míru a odzbrojení. A tak to zůstane,“ dodal. Němečtí experti nevylučují, že Die Linke může projít do nové německé vlády, která má být sestavena podle výsledků voleb do Spolkového sněmu 26. září, za podmínky, že bude sestavena za účasti Sociálnědemokratické strany Německa a Zelených, poněvadž tyto strany sdílejí levicově centristické názory. Podle výsledků průzkumů veřejného mínění nemá zatím podobná koalice podporu většiny občanů. Tvrdý postoj Die Linke vůči NATO a účasti bundeswehru v zahraničních operacích také podle mínění expertů zkomplikují jednání o eventuální koaliční dohodě, protože ani sociální demokraté, ani zelení nesdílejí tyto radikální názory. Bartsch sdělil, že Die Linke nepovažuje za nutné změnit svůj postoj v daném bodu včetně proto, že četné odhady frakce a strany ohledně řady světových konfliktů jsou i nadále správné.

