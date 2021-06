https://cz.sputniknews.com/20210621/pred-30-lety-odesli-vrazi-stovek-cechu-nadaval-zelezny-verne-slouzis-zumpe-ct-reaguji-uzivatele-14910931.html

Před 30 lety odešli vrazi stovek Čechů, nadával Železný. Věrně sloužíš žumpě ČT, reagují uživatelé

Moderátor České televize Jakub Železný se velmi ostře vyjádřil o ochodu sovětských vojáků z území tehdejšího Československa. Za svá slova to schytal od... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Česká republika si dnes připomíná 30. výročí od ochodu posledního sovětského vojáka z území tehdejšího Československa. Sovětští vojáci se na území Československa nacházeli od jejich příjezdu v srpnu roku 1968.Z československého území tak bylo do konce černa roku 1991 staženo 73 500 sovětských vojáků a 39 921 jejich rodinných příslušníků, 1220 tanků, 2505 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 175 vrtulníků, 103 letadel a 94 824 tun munice. Poslední vlak s odsouvanou technikou a personálem přitom byl vypraven ze středočeských Milovic. Hranice republiky překročil právě 21. černa.Odsun sovětských jednotek a materiálu byl domluven během návštěvy prezidenta Václava Havla v Moskvě na konci února roku 1990. Z československé strany se pod odsun jednotek podepsal tehdejší ministr zahraničí Jiří Diensbier, ze sovětské tehdejší ministr zahraničí Eduard Ševardnadze.Slova ŽeleznéhoNa výročí odchodu sovětských vojsk z území Československa upozornil na svých sociálních sítích i moderátor České televize Jakub Železný. Ve svém vyjádření se nedržel zpátky.„Před 30 lety jsme to brali jako happening. Dnes je třeba „nesametově“ říct: Dík všem, kdo se zasloužili o to, že ne „sovětští vojáci“, ale „sovětští okupanti, vrazi stovek Čechů a Slováků, včetně dětí“ ne „odešli“, ale „vypadli“!“ napsal Železný na svých sociálních sítích.Jeho ostrá slova vyvolala okamžitou odezvu z řad sledujících. „Ty jsi fakt č*rák, Železňáku, jinak tě nazvat nemůžu, ty lidský odpade. Věrně, opravdu věrně sloužíš žumpě ČT,“ uvedl v reakci na slova moderátora České televize uživatel Twitteru Mario Girotti.Uživatel s nickem strážmistr Cruchot uvedl, že post Jakuba Železného je dokladem úpadku České televize.„Je mi z vás na zvracení. Snad každá vaše věta je lživá. Vojáci snad mohli za to, že u nás Rusové byli? Vy jste zkrátka dokladem úpadku celé ČT,“ řekl.„Vy jste v nějaké sektě, kde za vše mohou Sověti a Rusové? Celá ČT? Co Ležáky?“ dotázal se uživatel Petr Ptacek.Reakce na tweet Železného ovšem nebyly pouze čistě negativní. Od části jeho sledujících se mu dostalo i pochvaly.„Ježíš, to je správně napsaný,” uvedl uživatel MoraHockey.

