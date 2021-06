https://cz.sputniknews.com/20210621/pro-me-je-to-den-jako-kazdy-jiny-nestydim-se-nemce-nastval-projev-merkelove-ke-dni-zacatku-valky-14902423.html

„Pro mě je to den jako každý jiný, nestydím se.“ Němce naštval projev Merkelové ke dni začátku války

Německá kancléřka Angela Merkelová promluvila k národu. Podle ní den, kdy začala Velká vlastenecká válka, je důvodem k hanbě, Německo uznává svou odpovědnost... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Merkelová ve svém projevu označila toto datum za důvod studu Němců. Německo podle ní přiznává svou odpovědnost za zločiny nacistického režimu, patří k tomu podle Merkelové i zachování vzpomínky na tyto události. Zároveň poznamenala, že Berlín nadále potřebuje dialog s Ruskem, mezi zeměmi je těsné historické, mezisociální a ekonomické pouto.Video Merkelové bylo zveřejněno na oficiálním účtu německé vlády na Facebooku, kde na něj také reagují němečtí uživatelé.„Jaký vztah k tomu mají moji vnuci ve věku 19 a 21 let? Absolutně žádný. Přestaňte to už stále připomínat daným generacím,“ napsal Hans-Joachim Baldamus.Nespokojenost vyjádřila také Nad Ja Mullewapp. „Po osmdesáté… Nemůžu za to, co se stalo 40 let před mým narozením,“ uvedla.„Pro mě je to den jako každý jiný, nestydím se. Všichni účastníci světové války z mé rodiny již zemřeli. Musel jsem jejich historie poslouchat desetiletí. Jako vnuk jsem si tím vším prošel a víc o tom nepřemýšlím,“ oznámil Lars Wiemann.Někteří uživatelé zároveň zkritizovali Merkelovou za současný stav vztahů s Ruskem.„Kancléřka nese značnou odpovědnost za špatné vztahy s Ruskem. Stud – ne, památka – ano. Nikde mě tak vřele nevítali jako v Rusku,“ poznamenal Karl Roland.Christina Burkhard zase poznamenala, že zhoršení vztahů s Ruskem nejvíce napomáhá právě kancléřka Merkelová.„A co kampaně křižáků? Měli bychom se za to stydět? Stydím se za současné vztahy s Ruskem,“ dodal Sven Brenner, který zabrousil ještě více do historie.Plán BarbarossaV časných ranních hodinách 22. června 1941 nastartovalo nacistické Německo plán Barbarossa, tedy přepadení Sovětského svazu, v rozporu s mezinárodním právem. V tzv. Blitzkriegu mělo Německo dobýt a obsadit sovětské území až po Ural. Tažení bylo od samého začátku doprovázeno barbarskými zločiny vůči civilnímu obyvatelstvu. Jedním z největších válečných zločinů Wehrmachtu byla blokáda města Leningrad od 8. září 1941 až do 27. ledna 1944. Podle odhadů zemřelo během blokády hladem přibližně milion obyvatel Leningradu.

