„Progresivisté touží po moci a prosazují kulturu smrti.“ Ovčáček poukázal na útok na kardinála Duku

„Progresivisté touží po moci a prosazují kulturu smrti.“ Ovčáček poukázal na útok na kardinála Duku

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček okomentoval útoky na prezidenta Miloše Zemana a kardinála Dominika Duku. Jedná o útoky progresivistů toužících po zotročení... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-21T18:02+0200

2021-06-21T18:02+0200

2021-06-21T18:02+0200

„Progresivisté lačnící po moci a totálním ovládání člověka, jeho zotročení moderními ideologiemi, prosazující kulturu smrti, vedou synchronizovaný útok na prezidenta republiky, předsedu vlády a pražského arcibiskupa,“ uvedl na svých sociálních sítích.Ovčáček i ve svém předchozím postu na sociálních sítích upozorňoval na útoky proti kardinálovi Dominiku Dukovi. Podle jeho názoru se jedná o snahu o změny na kardinálském postu.„Každému myslícímu člověku bylo od počátku jasné, že tato kampaň vyvrcholí podpásovým útokem na pana kardinála. Domnívám se, že skutečným důvodem je otázka výběru nového pražského arcibiskupa. Kdos se horečně snaží tuto změnu urychlit,“ uvedl.Někdo ti uvěříPortál Někdo ti uvěří, který se věnuje problémům zneužívání v duchovním a církevním prostředí, uveřejnil na svých stránkách otevřený dopis kritizující kardinála Dominika Duku za jeho údajné zlehčování přístupu k obětem sexuálního násilí. „Vážený pane kardinále, jsme znepokojeni Vaším přístupem k oběti sexuálního zneužívání, ke kterému mělo dojít na počátku 90. let minulého století v pražském dominikánském klášteře. V textu Lež má krátké nohy, zveřejněném 12. června na Vašem webu, je tato oběť označena pod pseudonymem Jan B. Totožnost oběti je nám známa a o jejím utrpení v žádném případě nepochybujeme. Nechceme vstupovat do právního sporu mezi obětí a Vámi. Z vlastní zkušenosti však víme, jak devastující účinky může mít pro oběti takových činů snižování jejich důstojnosti a zpochybňování věrohodnosti jejich sdělení,“ stojí na stránkách organizace.Organizace upozornila na to, že existují katolické řády, jež k problematice zneužívání přistupují s citem vůči obětem. „Naproti tomu Vy a Vaši spolupracovníci problém zneužívání v prostředí církve dlouhodobě zlehčujete a vůči jeho obětem uplatňujete tvrdý, konfrontační přístup. Samotný tlak podstoupit policejní výslech bývá totiž pro oběť natolik traumatizující, že se raději rozhodne nadále mlčet,“ dodali.Někdo ti uvěří proto vyzvala Duku, aby „přehodnotil“ svůj postoj k obětem. „Doufáme v církev, která bude společnosti odvážně a kompetentně ukazovat cestu v práci s oběťmi zneužívání,“ uzavřela svůj otevřený dopis organizace.Vyjádření DukyDominik Duka na svých stránkách předtím publikoval své vyjádření. Upozornil na to, že je prý proti němu vedena osobní kampaň ze strany jedné údajné oběti sexuálního násilí a uvedl rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že za činy, z nichž byl Duka v minulosti obviňován, ho není možné stíhat, neboť „nebyl pachatelem zdrojových trestných činů“.Kardinál následně nařkl portál Seznam.cz z podjatého zpravodajství v této věci s tím, že se ho portál snaží poškodit. „Zároveň sděluji, že jsem dne 9. 6. 2021 požádal Seznam.cz, konkrétně šéfredaktora Jiřího Kubíka, který mi položil několik otázek, aby zveřejnil i spisovou značku usnesení Ústavního soudu ČR, aby si každý mohl případ přečíst. To Seznam.cz odmítl s tím, že se to nedělá. Opak je pravdou. V zahraničí se vždy cituje zdroj,“ napsal na svých stránkách Dominik Duka.„Postup Seznamu.cz považuji za podjatý a sloužící záměru poškodit mou osobu a dosáhnout kýženého výsledku, který si čtenář domyslí. Pro dosažení spravedlnosti je přitom třeba řídit se zásadou římského práva Audiatur et altera pars (Budiž slyšena i druhá strana),“ dodal.Podstatou ústavní stížnosti bylo, že její pisatel byl údajně obětí sexuálního násilí, k němuž mělo docházet v letech 1991 až 1994. Mladík, jemuž tehdy bylo 16 až 19 let, se nakonec o pomoc měl obrátit k Dominiku Dukovi, jenž tehdy působil jako provinciál řádu Dominikánů.

