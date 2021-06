https://cz.sputniknews.com/20210621/rusky-vicepremier-novak-je-nutne-pocitat-s-navratem-iranske-ropy-na-svetove-trhy-14907806.html

Ruský vicepremiér Novak: Je nutné počítat s návratem íránské ropy na světové trhy

Návrat ropy Iránu na světové trhy je nutné reflektovat. Nejdříve ale je nutné pochopit přesný grafik dodávek a objemy, řekl pro Sputnik ruský vicepremiér... 21.06.2021

„Zcela jistě, je to potřeba brát v úvahu. Protože to má vliv na rovnováhu nabídky a poptávky. Zde je jednoduše nutné chápat grafik návratu, jaké budou objemy. Všechno ale závisí na tom, kdy to bude uděláno,“ řekl Novak, když odpovídal na otázku ohledně návratu íránské ropy na trhy.Novak dříve v kuloárech Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra uvedl, že jisté objemy íránské ropy se mohou vrátit na trh již v létě tohoto roku, pokud dojde k obnovení jaderné dohody.Íránská ropa v USANa konci května letošního roku bylo informováno, že Spojené státy v březnu 2021 poprvé po třiceti letech stabilně dovážely z Íránu ropu v objemu 33 tisíc barelů denně. Vyplývalo to z nejnovější statistiky amerického ministerstva energetiky (EIA).USA naposledy přivezly ropu z Íránu v listopadu 1991. Tehdy objem dodávek ropy představoval 64 tisíc barelů denně. V říjnu 2020 USA přivezly ropu v objemu 36 tisíc barelů denně. Tyto dodávky tak byly prvními minimálně od prosince roku 1991. Americké ministerstvo přináší údaje od roku 1973. Podle těchto údajů USA pravidelně dovážely ropu v letech 1973 až 1979. Poté se dodávky snížily a nebyly natolik pravidelné.V lednu 1988 Írán vyvážel do USA pouze 1 tisíc barelů ropy denně. Poté se dodávky úplně pozastavily v červenci roku 1991, což trvalo téměř do října 2020. Kromě toho podle statistik v březnu letošního roku USA také zvýšily dodávky ropy z Ruské federace.V tomtéž období Spojené státy zvýšily také import ropy ze Saúdské Arábie a Nigérie. Dovoz ropy naopak snížily z Libye z 3,4 milionu barelů na 622 tisíc barelů.Íránské ministerstvo ropného průmyslu ovšem informace o dodávkách ropy do USA nepotvrdilo. „My nemůžeme reagovat na tyto zveřejněné informace. Nemáme přesné údaje o těchto tvrzeních. Oficiálně jsme to nedělali. Naše oficiální zdroje neobsahují také informace. Nemůžeme potvrdit tyto informace,“ uvedl mluvčí íránského ministerstva.

