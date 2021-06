Ruští a američtí vědci se přou kvůli příčinám bolestí hlavy astronautů na ISS

https://cz.sputniknews.com/20210621/rusti-a-americti-vedci-se-prou-kvuli-pricinam-bolesti-hlavy-astronautu-na-iss-14912831.html

Názor amerických vědcůPodle zprávy vydala NASA v roce 2014 článek o podrobné studii vztahu mezi hladinami CO2 v atmosféře ISS a bolestmi hlavy astronautů.Je třeba poznamenat, že stížnosti na bolesti hlavy byly ve dvou případech: jednou, když astronauti pracovali v omezeném prostoru s nedostatkem vzduchu, druhý - když se posádka shromáždila na jednom místě.Kromě toho američtí vědci uvedli, že když byl na ISS vypnut americký systém odstraňování oxidu uhličitého CDRA a fungoval pouze ruský systém, obsah CO2 se zvýšil na 6,2 milimetrů rtuťového sloupce.Na tomto základě odborníci NASA zvažovali možnou souvislost mezi koncentrací CO2 a spánkovou deprivací, podrážděností a únavou. Předpokládali, že vyšší hladiny CO2 jsou spojeny s bolestí hlavy, podrážděním sliznice a sníženým výkonem.Názor ruských kolegůRuští experti ve zprávě poznamenávají, že více než 30 let si ruští kosmonauti a zahraniční astronauti, kteří létali na orbitálních stanicích Saljut, Mir a ISS, nestěžovali na bolest hlavy s průměrným obsahem CO2 v atmosféře stanic asi 6 milimetrů rtuťového sloupce.Poznamenali, že jejich američtí kolegové dospěli k závěru, že astronauti jsou citlivější na CO2 za letu, a to navzdory skutečnosti, že bolestí hlavy bylo 2,7 %. Kromě toho podle ruských odborníků při jakémkoli letu kosmické lodi Sojuz obsah CO2 nepřekročil 6 milimetrů rtuťového sloupce.Mezi možné příčiny bolesti hlavy u astronautů vědci Ruské federace uvedli především účinek beztíže spojený s přívalem krve do hlavy, stejně jako dýchání astronauta vzduchu s vysokým obsahem CO2 (ve spánku, v klidovém stavu).Podle jejich názoru nelze telemetrické údaje existující v americké zprávě zpracovat správně, protože není známo, ve kterém modulu ISS členové posádky byli a v kolik hodin.

