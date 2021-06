https://cz.sputniknews.com/20210621/senatori-by-chteli-dalsi-vyznamne-datum-den-odchodu-okupacnich-vojsk-by-spojili-s-rozkazem-havla-14910697.html

Senátoři by chtěli další významné datum: Den odchodu okupačních vojsk by spojili s rozkazem Havla

Senátoři by chtěli další významné datum: Den odchodu okupačních vojsk by spojili s rozkazem Havla

ČTK informuje o záměru senátorů, který se týká zařazení dne 26. června mezi významné dny. Usilují o to, aby dané datum bylo uzákoněno jako Den odchodu...

Podotýká se, že návrh je spojen s 30. výročím ukončení pobytu sovětských vojsk na území někdejšího Československa, připomínat má ale i ukončení předchozích vojenských okupací českého území.K projednání novely by mohlo v horní komoře parlamentu dojít v červenci.Publikace poznamenává, že za významný byl zvolen i 26. červen, kdy v roce 1991 vydal tehdejší prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Havel „Rozkaz k odchodu sovětských vojsk z území ČSFR“.Připomíná se, že sovětská vojska vtrhla do Československa 21. srpna 1968 v rámci vojenské intervence vojsk tehdejšího socialistického tábora za účelem zabránění reformám v rámci pražského jara a uchování sovětského vlivu.Publikace uvádí, že na území Československa na základě pozdější mezivládní smlouvy o podmínkách „dočasného“ pobytu sovětských vojsk, který ve výsledku trval 23 let, bylo umístěno 75 000 sovětských vojáků, a 5200 občanských pracovníků a na 40 000 jejich rodinných příslušníků.Co se týče stahování sovětských vojsk, jako poslední odletěl 27. června 1991 velitel Střední skupiny sovětských vojsk Eduard Vorobjov. O šest dnů dřív přejel československou hranici poslední železniční transport.V současné době Česká republika má zatím uzákoněno 15 významných dnů, které na rozdíl od státem uznaných svátků nejsou dny pracovního volna.Uzákonění nového významného dne by musela schválit Sněmovna. Podle publikace není však velká šance, že by to stihla udělat v předvolebním období a složení.

československo

