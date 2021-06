https://cz.sputniknews.com/20210621/summit-ceska-s-ruskem-po-vzoru-usa-je-tom-mozne-pouze-za-jedine-podminky-nazor-z-moskvy-14910311.html

Summit Česka s Ruskem po vzoru USA? Je tom možné pouze za jediné podmínky. Názor z Moskvy

Summit Česka s Ruskem po vzoru USA? Je tom možné pouze za jediné podmínky. Názor z Moskvy

V ruském hlavním městě uslyšeli slova českého premiéra Andreje Babiše o myšlence projednání sporných otázek ve dvoustranných česko-ruských vztazích podle... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-21T21:19+0200

2021-06-21T21:19+0200

2021-06-21T21:19+0200

joe biden

usa

rusko

vladimir putin

názory

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/14910435_0:93:1384:872_1920x0_80_0_0_3609d2911045c7318006f12ac36f4c1a.jpg

Svůj názor Sputniku sdělil expert na střední Evropu Ruské státní humanitní univerzity Vadim Truchačev.Truchačev: Za současné administrativy v Kremlu o rusko-českých vztazích můžeme mluvit pouze v minulém čase. Česko je oficiálně nikoliv přátelským státem, to znamená nepřítelem Ruska. U nás se domnívají, že s ním není o čem mluvit. To, že je tam slabá centrální moc, že starosta nějaké čtvrti může ovlivňovat zahraniční politiku země, je přitěžujícím elementem, aby Rusko o něčem s Českem jednalo. Tak smutná je realita, kterou si musíme přiznat. Kdo by si mohl pomyslet, že se Česko pro Rusy stane nejnepřátelštějším státem na světě! A posledním státem, se kterým oficiální vedení sedne k jednacímu stolu. Spíš to může být Čad, Burundi nebo Východní Timor. Ale nikoliv Česká republika.Ministerstvo zahraničí ČR v nejbližší době svolá jednání expertů parlamentních stran, na kterém chce projednat dvoustranné vztahy s Ruskem. Může to pohnout mrtvým bodem a zahájit budování „nových vztahů“, o čemž mluví Andrej Babiš?Je těžké si to představit… Můžu říct jen jedno. Dnes Sergej Lavrov neklesne tak hluboko, aby mluvil s panem Jakubem Kulhánkem. A věřte mi, že Česko bude posledním státem na světě, se kterým Rusko obnoví letecké spojení. Co se týče obchodních vztahů, Rusko dělá všechno, aby nahradilo ty české výrobky, které ještě kupuje, jinými.Jaké kroky by musela Praha udělat, aby se přece jen v Kremlu naladili na dvoustranná jednání? Poté, co v dubnu Česko zcela zničilo naše vztahy, existuje pouze jeden krok – postavit památník maršálu Ivanu Koněvovi v Praze na nějakém důstojném místě. Ne na hřbitově, dokonce na Olšanských… Předběžná podmínka pro začátek jednání je právě taková. Její splnění by mohlo alespoň lehce posunout česko-ruské vztahy z mrtvého bodu. Kam přemístit památník? Může to být Koněvova ulice, která je v jiné pražské čtvrti, může to být náměstí před ruským velvyslanectvím. To jsou dvě možné varianty, které mě hned napadají, ale určitě jsou i jiné, kromě hřbitova. Bez této předběžné podmínky s Českem nikdo mluvit nebude. Moskva je kategorická. Česko získalo image nespolehlivého a nesamostatného partnera, bez kterého je možné se obejít a je lepší s ním nemít nic společného. Jak já vím, právě takto jsou naladěni v Kremlu. Tak tam není naladěn poslední člověk, ale první náměstek ředitele Administrativy prezidenta RF Alexej Gromov, který zodpovídá za politiku vůči Česku.Není to tak dávno, co Ministerstvo zahraničí ČR informovalo o plánech vyčlenit 200 tisíc eur na vytvoření obchodního centra v Moskvě. S jeho pomocí by české společnosti mohly ruským partnerům představovat svoji produkci a jednat. Jak hodnotíte možnost realizace takového nápadu?Upřímně? Jak nulovou. Českou vládu v Rusku při současném stavu našich vztahů nenechají nic dělat. České společnosti samozřejmě budou i nadále v Rusku fungovat, nikdo jim nebude vytvářet žádné překážky. Ale budou se bavit přímo s ruskými partnery nebo ruskými orgány. Úloha českého státu bude v těchto vztazích minimalizována.Čechy pravděpodobně inspiroval takový výsledek summitu Putin-Biden, jako je návrat velvyslanců do Moskvy a Washingtonu. Ale je reálné se domluvit na ukončení diplomatické války a na obnově důstojného počtu diplomatického zastoupení Ruska a Česka?Opakuji, co už jsem řekl. U té hranice, ke které se dostaly vztahy Moskvy a Prahy, je to zcela nemožné. Navíc v nejbližších letech se v Česku bude pravděpodobně nacházet zmocněnec Ruska, nikoliv velvyslanec. Moskva je velmi rozzlobená a tím chce demonstrativně potrestat Prahu, vždyť formálními příznaky je Česká republika vůči Rusku nejvíce nepřátelským státem na světě.Je těžko k uvěření, že to česká strana samostatně vymyslela a vytvořila…Ale proč? Podle mě to byla samostatná iniciativa pana Michala Koudelky, ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), která byla schválená ve Velké Británii a USA. Ano, iniciativa vycházela z Prahy, ale zřejmě byla schválená. Není třeba české rusofoby zbavovat vlastní vůle. Oni někdy dokáží běžet před americkým nebo anglickým vlakem, jak vidíme, jsou v tom velmi úspěšní. Možná ani nečekali takový ničivý efekt svých akcí vůči Moskvě.

https://cz.sputniknews.com/20210617/prof-krejci-ceska-republika-muze-mit-ze-setkani-putin-biden-prospech-ale-musime-trochu-pockat-14865265.html

https://cz.sputniknews.com/20210621/hubert-seipel-putin-se-jiz-davno-stal-na-zapade-smyslenou-postavou-14902607.html

usa

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

joe biden, usa, rusko, vladimir putin, česká republika