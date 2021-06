https://cz.sputniknews.com/20210621/uprchlici-po-dobrodruzne-ceste-zakotvili-na-slovensku-14910730.html

Uprchlíci po dobrodružné cestě zakotvili na Slovensku

Slovenští policisté na východě země při zjišťování totožnosti odhalili čtyři migranty, kteří za sebou měli nelehkou cestu. Jedná se o jednoho Inda a tři osoby... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Při prověřování cizineckou policií z města Michalovce bylo zjištěno, že migranti z Bangladéše odcestovali ze své rodné země letadlem do Dubaje 5. května. Jejich cesta byla organizována formou převaděčství a vyšla je přibližně na 15 tisíc eur za každou osobu. Migranti se původně měli dostat do Francie. Převaděč jim vzal všechny doklady a pak je v Dubaji posadil na loď. Následně je vezli v kufru automobilu a nakonec museli jít i pěšky. Uprchlíci po celou dobu neměli tušení, ve které evropské zemi se nacházejí. Zjistili to až při kontrole slovenskými policisty.O něco blíže se od své cílové destinace ocitl občan Indie. Ten totiž mířil do Rakouska. Jeho příběh byl velice podobným předchozím. Ind za svoji cestu zaplatil 17 tisíc eur. Převaděč mu vzal všechny dokumenty a organizoval další cestu. Migrant z Indie putoval čtyřmi různými vozidly. Pak ho z auta vyhodili, zbili a nechali putovat samotného. Když se probral z bezvědomí, šel pěšky přes les, až dokud opět neztratil vědomí. Policisté mu okamžitě zajistili nezbytnou lékařkou pomoc.Kvůli strachu o své životy cizinci požádali o udělení azylu na Slovensku.Kontrola podniků Slovenští policisté informovali na svém facebookovém profilu dříve také o tom, že příslušníci Úřadu hraniční a cizinecké policie prezídia Policejního sboru (UHCP PPZ) spolu s inspektory práce zkontrolovali 31 podnikatelských subjektů.Policie během mezinárodní akce zaměřené na obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování odhalila při kontrolách 26 nelegálně zaměstnaných osob.

