USA pohrozily Číně izolací

Čína se octne v izolaci, pokud nepovolí návštěvu mezinárodních expertů, kteří mají prozkoumat okolnosti vzniku koronaviru, prohlásil poradce prezidenta USA pro... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

„Diplomatická přípravná práce, stmelení světových zemí, politický a diplomatický nátlak na Čínu, to je hlavní část úsilí, které podnikáme, abychom nakonec postavili Čínu před tvrdou volbu, buď se zachová zodpovědně a umožní vyšetřovatelům vykonat reálnou práci a zjistit, odkud (pozn. koronavirus) pochází, anebo bude mít dočinění s izolací ze strany světového společenství,“ prohlásil Sullivan v rozhovoru pro televizi Fox News. Prezident USA Joe Biden po summitu G7 učinil prohlášení, že nedospěl k závěru o původu koronaviru. WHO v březnu zveřejnil úplnou verzi zprávy mezinárodního týmu expertů o návštěvě ve městě Wu-chan za účelem zjištění původu koronaviru, ve které označili únik covidu-19 z laboratoře za „málo pravděpodobný“. Ve zprávě se uvádí, že koronavirus nového druhu přešel na lidi zřejmě z netopýrů přes jiného živočicha. Jinou verzi, přímý přenos na lidi ze živočichů, zařadili experti na seznam hypotéz, „od možných do pravděpodobných“. Mise WHO také označila za „možnou“ verzi související s chlazenými potravinami. USA a dalších 13 zemí zveřejnily společné prohlášení, ve kterém vyslovily znepokojení ohledně závěrů zprávy WHO a zdůraznily nutnost „průhledného a nezávislého“ vyšetřování původu covidu-19. V médiích a západních zemích znějí v poslední době znovu prohlášení o eventuálním laboratorním původu viru. Bílý dům nevylučuje verzi šíření koronaviru kvůli havárii ve vědecké laboratoři. Americká rozvědka má dvě verze původu viru, přenos na lidi ze živočichů a z laboratoře. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin dříve prohlásil, že se zjištění původu covidu-19 mají věnovat vědci a ne tajné služby.

❌➗➖➕ USA měli "dobré zkušenosti", když v Iráku nutili Saddáma, aby do země pustil kontroléry atomových zbraní, aby ho mohli ponížit a mohli buzerovat a Irák zničit a vykrádat. Jak ale buzerovat a vydírat atomárně vyzbrojené velmoci USraelci zatím neví a hledají způsoby průniku, podobně jako už dříve v čínské "opiové válce". USraelci mají bohužel velkou převahu v jejich veřejné drzosti označovat cizí země a jejich vlády za diktátorské, a pana Putina zabijákem. Což i vidím za velkou chybu, že Čína a Rusko tohle nedělají a také neoznačují USraelské země za hnusný imperialistický režim, který je největší hrozbou lidstva.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾⛔ 101

Monika Pokorná Čína si prý počká, až mezinárodní odborníci zjistí a prokážou, že USA dodržují smlouvu o chemickych zbraních a že všechny chemické a biologické zbraně už průkazně zničili 🤩🤩🇨🇳👍👍👍👍 12

