USA se připravují na kontakty s Ruskem kvůli otázkám kontroly jaderných zbraní

Kontakty USA a Ruska ohledně kontroly zbraní jsou již ve stádiu přípravy, prohlásil tiskový mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. 21.06.2021, Sputnik Česká republika

„Jsme v procesu plánování dalšího setkání,“ řekl Price během telefonického brífinku v pondělí.Podle jeho slov budou kontakty probíhat okolo témat kontroly jaderných zbraní a dalších konvenčních zbraní. Price připomněl pozici Washingtonu, že „světlo ve vztazích mezi USA a Ruskem“ se nerozsvítí na základě lousknutí prsty po proběhnutém summitu 16. června v Ženevě, kdy se setkali americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin.Jak řekl tiskový mluvčí amerického ministerstva zahraničí, bude potřeba 6 až 12 měsíců na to, aby bylo možné pochopit, zdali schůzka bude mít nějaké reálné výsledky a podaří-li se vzkřísit vzájemné vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy.SummitMinulý týden, 16. června, se ve švýcarské Ženevě konal summit ruského a amerického prezidenta. Joe Biden, prezident USA, po jednání s ruským kolegou uvedl, že tón schůzky s prezidentem Vladimirem Putinem byl pozitivní.Na tiskové konferenci také uvedl, že vztahy s Ruskem mají být předvídatelné. „Udělal jsem to, kvůli čemu jsem přijel. Za prvé určit oblasti, v nichž mohou obě země pracovat s cílem prosazování našeho společného zájmu a přinést prospěch světu. Za druhé bezprostřední komunikace... A za třetí, jasně formulovat priority našich zemí, našich hodnot,“ uvedl prezident USA.Studená válka není v zájmu Ruska ani Spojených států, ruský prezident Vladimir Putin to chápe, řekl dále na základě výsledků ženevského summitu americký prezident Joe Biden.„Nemyslím si, že Putin chce studenou válku... Je zřejmé, že to není v zájmu nikoho - ani vaší země, ani mé: být v situaci nové studené války. Skutečně věřím, že si to myslí, chápe to,“ prohlásil na tiskové konferenci.Americký prezident Joe Biden uvedl, že diskutoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o tom, jak zabránit vzestupu terorismu v Afghánistánu.„Hovořili jsme o tom, jak každý z nás může přispět ke sjednocení úsilí s cílem zabránění nárůstu terorismu v Afghánistánu,“ zmínil Biden na tiskové konferenci po rusko-americkém summitu v Ženevě.

