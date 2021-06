https://cz.sputniknews.com/20210621/v-84-letech-zemrela-herecka-nina-diviskova-znama-ze-serialu-vypravej-14907497.html

V 84 letech zemřela herečka Nina Divíšková, známá ze seriálu Vyprávěj

V 84 letech zemřela herečka Nina Divíšková, známá ze seriálu Vyprávěj

V 84 letech zemřela herečka Nina Divíšková, manželka Jana Kačera. Dlouhá léta bojovala s Alzheimerovou chorobou.

Informaci o jejím úmrtí sdělil ČTK její manžel Jan Kačer. Divíšková se narodila 12. července v roce 1936, vystudovala DAMU. Byla členkou pražského Činoherního klubu, kde hrála 35 let. Ačkoliv byla hlavně divadelní herečkou, vidět jsme ji mohli i v českých filmech. Herečka vyrůstala v Brně, ve sportu ji podporoval otec a matka v tanci. Její otec byl sportovec, letec, automobilový závodník. Její matka měla zase rytmickou taneční školu a dětské studio. Jejím manželem byl Jan Kačer, který strávil po jejím boku více než 50 let. Měli spolu tři děti, dceru Simonu, Kláru a Adélu, která je herečka. S Kačerem se potkali za studií na pražské DAMU. Většina jejích spolužáků odešla po roce do Ostravy. Právě tam zaujali i pražské kritiky a tak dostali angažmá ve vznikajícím Činoherním klubu, kde vytvořili i první herecký soubor. Její manžel byl pak povolán do Ostravy, přičemž herečka zůstávala v Praze, kde vychovávala jejich tři dcery. Po odchodu z Činoherního klubu získala několik výrazných rolí v menších pražských divadlech. Zahrála si v takových filmech jako Morgiana, Hra o jablko, Smrt talentovaného ševce, Jára Cimrman ležící, spící, Anděl svádí ďábla, Příběhy obyčejného šílenství nebo Nestyda. Často se objevovala i v televizních seriálech, diváci ji viděli třeba v Ulici, Gymplu a dalších, Hodně známá se stala po roli babičky v seriálu Vyprávěj.

