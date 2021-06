https://cz.sputniknews.com/20210621/v-cesku-panuji-vedra-a-modelky-odhazuji-svrsky-vignerova-se-svlekla-do-naha-a-lide-jsou-u-vytrzeni-14907986.html

V Česku panují vedra a modelky odhazují svršky. Vignerová se svlékla do naha a lidé jsou u vytržení

V Česku momentálně panují tropická vedra, kdy hodnoty na teploměru bývají vyšší než 30 stupňů. Není tak divu, že mnoho lidí vyráží na koupaliště, k bazénu či k... 21.06.2021

Na nové fotce, kterou Aneta zveřejnila na sociální síti, je zachycena úplně nahá. Celý snímek je navíc obzvláštněn tím, že je černobílý. „Tohle je pro mě krásná fotka. Co myslíte, není to moc?“ ptala se svých sledujících.A jak zareagovali ti? Inu, soudě podle komentářů byli takovou fotkou nadšeni. Snímek totiž působí elegantním dojmem, kdy je modelka zachycena z profilu, stojí na špičkách a rukama si zakrývá dekolt.Herečka Kateřina Hrachovcová například zareagovala slovem „super“. V komentářích byla viděna i reakce starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného, který Anetě vzkázal s nadsázkou, že se vždy umí obléct.„Nádherný záběr. Letmý dotek nahé krásy, prostě umění fotografie,“ zaznělo od další sledující.Známá Češka Ornella Koktová označila fotku za elegantní. V komentářích zaznívala i taková slova jako „luxus“, „boží“ či „bohyně“.„Velmi krásná fotka. A černobílé mají své kouzlo,“ nešetřila chválou jiná uživatelka. Mnoho uživatelů také zareagovalo přímo na otázku Vignerové a uvedli, že fotka je krásná, protože si to může modelka dovolit. „Není to moc, je to vkusná a krásná fotka,“ zaznělo také.Jelikož je to již nějaký ten pátek, co se Aneta věnuje modelingu, zveřejnila také fotku, jak vypadala před 12 lety. Právě ta okouzlila nejen její fanoušky, ale i kolegyně z branže. Například Andrea Verešová ji označila za krásnou, stejně tak jako i další uživatelka, která doplnila, že je pro ni jedna z nejkrásnějších českých žen. Aneta VignerováModelka Aneta Vignerová je česká modelka, která se modelingu začala věnovat v patnácti letech. Je to Miss České republiky roku 2009. Narodila se 27. října roku 1987. Jejím partnerem je Petr Kolečko, se kterým má i syna Jiříčka. Dříve randila například s fotbalistou Tomášem Ujfalušim nebo s hokejistou Michalem Gulašim.

