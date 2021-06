Velký den pro Slovensko nastal. Vděčit může von der Leyenové

https://cz.sputniknews.com/20210621/velky-den-pro-slovensko-nastal-vdecit-muze-von-der-leyenove-14909309.html

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dorazila na Slovensko oznámit, že Plán obnovy a odolnosti SR byl schválen. Uvedl to premiér Eduard Heger v... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes paní předsedkyně Evropské komise přichází, aby nám oznámila, že náš plán byl schválen,“ konstatoval Heger s tím, že je to velký den. Předseda slovenské vlády ujistil, že plán obnovy výrazně posune Slovensko dopředu.Program návštěvy Slovenska předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zahrnuje předání Hegerovi hodnocení Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci návštěvy Bratislavy je ve vědeckém parku Univerzity Komenského naplánována prezentace úspěšných slovenských firem, které se zaměřují na nové a zelené technologie.Dotyčný plán slovenské vlády v hodnotě 6,6 miliardy eur počítá s reformami a investicemi, které SR chce realizovat pomocí Mechanismu na podporu obnovy a odolnosti, zaměřeného na to, aby se EU dostala ze současné koronakrize silnější a prošla zelenou a digitální transformací. Podle unijních pravidel musí nejméně 37 % financí směřovat na omezení emisí skleníkových plynů nebo klimatickou adaptaci.Dříve Sputnik informoval o tom, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vydala na turné po zemích, jež schválily národní plány obnovy a odolnosti.Již v pondělí von der Leyenová navštíví Rakousko, kde se ve Vídni setká s kancléřem Sebastianem Kurzem. I jemu odevzdá hodnocení rakouského plánu obnovy.Předsedkyně komise již navštívila Portugalsko, Španělsko, Řecko, Dánsko a Lucembursko, kterým evropská exekutiva jako první schválila plány obnovy.Česká republika byla jedním z posledních států, které své plány obnovy odevzdaly. Do Bruselu ho poslala začátkem června. Z evropských peněz má nárok na 7,1 miliardy eur (přes 180 miliard korun). Zhruba polovina bude určena na infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci. Podle ministerstva průmyslu a obchodu na klimatické projekty půjde 41 % z celkové sumy a podíl výdajů na digitální transformaci má činit 23 %. Evropská komise má český plán posoudit do dvou měsíců. Konečnou podobu schválí Rada EU.

