Vláda projedná zprávu o extremismu za minulý rok. Hamáček podle Okamury zneužívá ministerstvo

Ve dnešním jednání vlády na programu nebudou body přímo vázané na řešení epidemie koronaviru. Tímto tématem se však budou zabývat ministři například během... 21.06.2021, Sputnik Česká republika

Web se odkazuje na ministerstvo vnitra, přičemž to mělo konstatovat, že příznivci subjektů, jejichž ústředním tématem je šíření xenofobních myšlenek, často kritizovali vládní opatření proti šíření koronaviru, přejímali dezinformace a konspirační teorie. Pandemie tak podle materiálu ovlivnila i extremistickou scénu.Podle autorů zprávy zůstává strana SPD Tomia Okamury nejvýznamnějším uskupeném s „xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky“. Na takové konstatování zareagoval i samotný Okamura, který uvedl, že ministr vnitra Jan Hamáček zneužívá ministerstvo k politickému boji.Kromě tohoto tématu se budou ministři zabývat také přesunem vyřizování žádostí o mimořádná pracovní víza pro Ukrajince, kteří pracují v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, z Kyjeva na konzulát do Lvova. Uvádí se, že nařízení by mělo začít platit od 1. července a podle navrhovatelů by mělo danou agendu zjednodušit a taktéž by mělo zvýšit atraktivitu programu pro zájemce o práci v Česku, kteří však našemu zemědělství chybí.Covid-19 v zemiCo se týče epidemie koronaviru v Česku, pak za zmínku stojí, že ta je na ústupu. Za včerejší den přibylo 57 nově nakažených. V nemocnici zůstává 71 pacientů s covidem-19, osm z nich je ve vážném stavu. Za neděli by vykázáno přes 38 tisíc očkování, celkově bylo podáno přes 7,2 milionu očkovacích dávek. V této souvislosti promluvil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se domnívá, že od 1. července v MHD respirátory nahradí roušky. Politik to prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.„Přikláním se k tomu, že by chirurgická rouška jako alternativa stačit mohla,“ uvedl Vojtěch. Nicméně zatím to není definitivní, vláda bude o této záležitosti teprve jednat.Na druhou stranu šéf zdravotnického resortu vyzdvihl, že nejde o žádné zmírnění opatření. Vojtěch považuje za nutné, aby se situace nadále monitorovala a zvyšoval se také počet sekvenovaných vzorků.Ukončené očkování má v současnosti v České republice 2,5 milionu lidí. Alespoň jedna dávka očkovací látky byla podána přibližně 4,7 milionu lidí, což představuje asi 44 procent populace. Právě v očkování odborníci vidí cestu, jak zastavit pandemii koronaviru.

